En direct

19:24 - Sur quel candidat vont se transférer les orphelins de la Nupes à Vernoux-en-Vivarais ? L'union de la gauche aux législatives étant terminée, à quel parti vont s'attacher ses électeurs lors de ces élections européennes ? Il n'y avait pas de candidat de la Nupes aux dernières législatives à Vernoux-en-Vivarais. C'est néanmoins un candidat de gauche, étiqueté Divers gauche, qui était en pôle position au premier tour, avec 36,10% des bulletins. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour.

17:08 - Le Rassemblement national à Vernoux-en-Vivarais, un favori aux européennes ? En sautant les législatives, la progression du RN est déjà solide à Vernoux-en-Vivarais entre Jordan Bardella en 2019 (20,43%) et Marine Le Pen en 2022 (25,27% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais celle-ci pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les sondeurs offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression de près de 10 points par rapport à la précédente élection des eurodéputés ou au premier tour de la présidentielle dans l'ensemble du pays, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les votants de Vernoux-en-Vivarais penchaient pour Marine Le Pen en 2022 L'élection présidentielle est certainement la clé pour juger la tendance locale. L'élection du président de la République avait clairement tourné à l'avantage de Marine Le Pen en 2022 à Vernoux-en-Vivarais. La candidate du parti d'extrême droite rassemblait 25,27% au 1er tour contre 23,76% pour Jean-Luc Mélenchon et 23,59% pour Emmanuel Macron sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 47,4% contre 52,6%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 21,17% des suffrages sur place, contre 36,10% pour le binôme Divers gauche. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 60,86%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella sur la première marche lors des européennes Les résultats de ce dimanche soir seront-ils comparables avec le verdict de 2019 ? Dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, s'était arrogée les élections du Parlement européen il y a cinq ans. Ladite liste avait glané 20,43% des voix, face à Nathalie Loiseau à 19,22% et François-Xavier Bellamy à 14,88%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Vernoux-en-Vivarais aux européennes Dans la ville de Vernoux-en-Vivarais, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent de peser sur le résultat des européennes. Avec 38,69% de population active et une densité de population de 63 habitants/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 11,23% peut agir sur les inquiétudes des habitants en matière de mesures européennes sur l'emploi. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (38,2%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 796 votants sur des questions de transport et d'aménagement routier. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (17,09%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,67%) indiquent les enjeux économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Un taux de résidences secondaires de 14,36%, comme à Vernoux-en-Vivarais, indique la présence d'une population plus aisée. Les politiques de régulation des résidences secondaires peuvent aussi affecter l'engagement politique des résidents.

10:30 - Vernoux-en-Vivarais : analyse du taux d'abstention aux européennes Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette localité lors des derniers scrutins européens ? En 2019, au moment des élections européennes, 796 personnes aptes à participer à une élection à Vernoux-en-Vivarais s'étaient rendues dans l'isoloir (soit 56,1%), à comparer avec un taux de participation de 47,99% en 2014. Avec une participation qui continue de baisser depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? A l'échelle du pays tout entier, le record de la participation la plus faible enregistrée en France a été lors du premier tour des élections régionales 2021, avec un taux de 33%. À Vernoux-en-Vivarais, 56,62% des habitants avaient participé.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections à Vernoux-en-Vivarais Ce 9 juin, lors des européennes à Vernoux-en-Vivarais, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La situation géopolitique actuelle est susceptible de faire augmenter le pourcentage de participation à Vernoux-en-Vivarais (07240). En avril 2022, lors du deuxième tour de l'élection présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 22,87% des votants de la commune. L'abstention était de 20,73% au premier tour. En proportion, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 46,43% au premier tour et seulement 46,26% au deuxième tour.