En direct

19:30 - Une confrontation Renaissance-Parti socialiste aussi à Vestric-et-Candiac pour ces élections européennes 2024 ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est alliée du PS, avait glané 3,41% à Vestric-et-Candiac, contre 13,26% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer en 2024 selon les enquêtes d'opinion, à tel point qu'on le donne très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. Tout dépendra du report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé. La manne s'avère conséquente : lors du premier tour des élections des députés à Vestric-et-Candiac, le binôme Nupes avait en effet accumulé 17,15% des votes dans la localité. Une somme à comparer avec les 19% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quant à la liste Hayer, impossible de dire où se situe sa réelle base à Vestric-et-Candiac, entre les 13,26% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 18,68% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 18,83% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat aux européennes de Vestric-et-Candiac pour la liste RN ? Le score en faveur du RN sera l'enseignement majeur à l'échelle locale pour cette élection. À Vestric-et-Candiac, on note que le RN n'a pas gagné en parts de voix entre 2019 et 2022, Jordan Bardella obtenant en effet 46,4% au terme du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 42,67% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo diffère de ce que laissent entrevoir les sondages en 2024 à l'échelle du pays, avec près de dix points prévus en plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin qui nous occupe. Le RN aurait-il atteint son maximum ?

15:02 - Les votants de Vestric-et-Candiac plutôt favorables à Le Pen il y a deux ans Les élections les plus proches, les élections législatives, avaient donné un beau score pour le Rassemblement national à Vestric-et-Candiac. Le parti avait fini en tête dans la commune avec 50,21% au premier tour avant un formidable 66,43% au deuxième (Vestric-et-Candiac ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même obtenu un poucentage plus fort aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection du président de la République quelques mois plus tôt. Celle-ci avait accumulé 42,67% au 1er tour et 65,74% au second dans la ville.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Vestric-et-Candiac Le résultat de ce 9 juin sera-t-il comparable avec l'équilibre de 2019 ? Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Vestric-et-Candiac, à 46,4%. L'extrême droite doublait Nathalie Loiseau à 13,26% et Yannick Jadot à 7,77%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Vestric-et-Candiac Devant le bureau de vote de Vestric-et-Candiac, les citoyens se réunissent pour se rendre aux urnes. Avec une population de 1 342 habitants répartis dans 591 logements, ce village présente une densité de 130 hab par km². Ses 154 entreprises attestent un certain dynamisme. Le taux de foyers disposant d'au moins une automobile (88,16 %) montre le poids des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des votants. Les habitants, dont 33,17% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Au sein de cette diversité sociale, 43,12% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 270,65 euros, pèse sur une commune qui ambitionne plus de prospérité. Finalement, à Vestric-et-Candiac, les spécificités locales rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Taux d'abstention aux européennes à Vestric-et-Candiac : quels enseignements ? L'étude des consultations démocratiques précédentes permet de se faire une idée du vote des habitants de cette ville. Au moment des précédentes européennes, 49,49% des personnes en capacité de participer à une élection à Vestric-et-Candiac avaient refusé de se rendre dans l'isoloir. L'abstention était de 58,71% lors du scrutin européen de 2014. Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12 heures et déjà 43% à 17h.

09:30 - Abstention à Vestric-et-Candiac : quelles perspectives pour les européennes ? Ce dimanche, lors des européennes à Vestric-et-Candiac, qu'en sera-t-il de la participation ? Les jeunes manifestent généralement un désintérêt pour les élections nationales, la tendance peut-elle s'aggraver pour les européennes ? A l'occasion du premier tour de la présidentielle, 76,64% des électeurs habilités dans la ville avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 76,78% au deuxième tour, c'est-à-dire 863 personnes. Pour rappel, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 représentait 43,46% au premier tour et seulement 41,49% au deuxième tour.