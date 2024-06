Résultat des européennes à Veynes : l'élection 2024 en direct

En direct

17:01 - Vent favorable au RN à Veynes ? Veynes avait préféré Jean-Luc Mélenchon il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 23,05%, Marine le Pen était reléguée au second plan par son rival, conforté par 28,54% des voix. Et elle ne créait pas la surprise au second tour avec 49,18% contre 50,82%. Le RN ne convainquait pas plus à Veynes un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 19,17% au premier tour, contre 38,97% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV. Au second round, c'est encore un binôme Nupes qui va remporter le plus de suffrages, avec 59,98% sur la seule circonscription recouvrant Veynes.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella devant les autres lors des dernières élections européennes Revenir cinq ans en arrière peut encore sembler pertinent au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le score de la liste du RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Veynes, avec 23,57%. Le mouvement nationaliste doublait Yannick Jadot à 14,85% et Nathalie Loiseau à 14,61%.

11:45 - Élections européennes à Veynes : un éclairage démographique Dans les rues de Veynes, le scrutin est en cours. Avec ses 3 238 habitants, cette localité cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 263 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles ne détenant aucune voiture (34,67 %) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Veynes accueille une communauté diversifiée, avec ses 198 résidents étrangers, renforçant la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 371 € par an, la commune est à la recherche d'une stabilité économique malgré les défis. Veynes manifeste la vivacité et l'authenticité d'une Europe en évolution.

10:30 - Leçons à tirer de l'abstention lors des dernières élections européennes à Veynes Près d'un électeur français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle cette année ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : la participation aux européennes atteignait 50,12%. Au fil des consultations politiques passées, les 3 385 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. En 2019, à l'occasion des européennes, le taux de participation s'élevait à 53,4% dans la commune de Veynes. Le taux de participation était de 49,25% en 2014.

09:30 - Taux de participation aux élections : le cas de Veynes L'une des clés de ce scrutin européen 2024 sera indéniablement la participation à Veynes. Les études montrent que l'abstention est la plupart du temps plus élevée chez les jeunes, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ? Pour le premier tour de la présidentielle, parmi les 2 381 personnes en âge de voter dans la localité, 78,33% avaient pris part au vote, à comparer avec une participation de 74,82% au second tour, ce qui représentait 1 786 personnes. Pour comparer, à l'échelle de la France, le taux de participation à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au second tour, moins qu'en 2017.