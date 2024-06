En direct

19:28 - Hayer et Glucksmann dans un mouchoir de poche aussi à Vézac pour ces européennes ? L'autre question qui accompagne ces élections européennes sera celle du choix des électeurs de gauche après la dispersion de la Nouvelle union populaire et sociale. A l'occasion du premier round des législatives, en 2022, la candidature Nupes avait obtenu 16,88% des votes dans la localité. Une percée à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et annoncée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer par les sondeurs lors de ces élections européennes ? Déjà en lice en 2019, ce dernier s'était arrogé 6,54% à Vézac, contre 24,84% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut dans la soirée...

17:08 - Pour le RN, les enquêtes d'opinion de Jordan Bardella regardés de près à Vézac Le nombre de votes en faveur du Rassemblement national sera le principal enseignement pour cette élection du Parlement européen 2024 à l'échelle locale. En analysant sommairement la progression du RN pronostiquée par les enquêtes d'opinion au niveau national aujourd'hui, soit pas moins de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN pourrait s'élever tout proche des 30% à Vézac. Un chiffre qui semble logique compte tenu des points déjà conquis par les lepénistes dans la localité depuis 2019 jusqu'au premier tour de Le Pen en 2022 et qui correspond en effet à 5 points de parts de voix.

15:02 - Les inscrits de Vézac plutôt pour Macron en 2022 Vézac avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 25,62%, Marine le Pen était distancée au second plan par son rival, bénéficiant de 27,76% des suffrages. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 45,47% contre 54,53%. Le RN ne convainquait pas plus à Vézac un mois plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 12,99% au premier tour, contre 34,88% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune de Vézac, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera choisie à l'issue du second tour, confirmant l'échec du parti lepéniste.

12:45 - Il y a cinq ans, un précédent au résultat très net Le résultat de ce dimanche va-t-il s'accorder avec le verdict de 2019 ? Le podium des précédentes européennes à Vézac plaçait dans cet ordre la liste de François-Xavier Bellamy avec 13,94% des suffrages, troisième, précédée de la liste de Jordan Bardella avec 20,7% et enfin la liste de Nathalie Loiseau avec 24,84%, vainqueure dans la localité.

11:45 - Démographie et politique à Vézac, un lien étroit Dans les rues de Vézac, les élections sont en cours. Avec une population de 1 297 habitants répartis dans 614 logements, ce village présente une densité de 78 hab/km². L'existence de 55 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une automobile (81,11 %) montre l'importance des problématiques de transport et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les électeurs, comprenant une proportion de 37,78% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Parmi cette diversité sociale, 46,91% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1097,37 euros, pèse sur une ville qui ambitionne plus de prospérité. À Vézac, les spécificités locales, tels que l'emploi, l'enseignement et l'immigration, alimentent le débat démocratique.

10:30 - Taux de participation lors des dernières européennes à Vézac : les enseignements Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau national, le pic d'abstention a été observé durant le premier tour des régionales 2021, atteignant 66,7%. À Vézac, 64,38% des électeurs ne s'étaient pas déplacés. Pour cerner davantage le vote des citoyens de cette ville, il faut observer les résultats des derniers rendez-vous électoraux. Au moment des européennes 2019, le taux d'abstention représentait 48,24% des votants de Vézac. Le taux d'abstention était de 56,41% en 2014.

09:30 - Les élections européennes sont lancées à Vézac : scrutin en cours Le niveau d'abstention sera sans nul doute un facteur déterminant du scrutin européen à Vézac. La hausse généralisée des prix qui pèse sur les finances des familles serait par exemple susceptible de faire augmenter la participation à Vézac. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, 17,65% des personnes en âge de participer à une élection dans la localité avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 17,56% au deuxième tour. Pour comparer, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c'était presque un record.