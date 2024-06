Résultat des européennes à Vézelise : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Qui vont adopter les électeurs de la Nupes à Vézelise ? La Nouvelle union populaire et sociale ayant éclaté, vers quel bulletin vont se tourner ses électeurs pour ces élections européennes ? Il n'y avait pas de candidat de la Nupes aux législatives 2022 à Vézelise. C'est néanmoins un candidat de gauche, labellisé Divers gauche, qui s'emparait de la première place au premier tour, avec 46,11% des suffrages. Et c'est encore la gauche qui l'emportait au second tour.

17:08 - Quel résultat à Vézelise pour le Rassemblement national ? Le nombre d'électeurs glanés par le Rassemblement national sera l'observation majeure pour cette élection du Parlement européen localement, comme dans le reste du pays. Si on compare le résultat de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on peut constater une progression de 1 point à Vézelise. Mais celle-ci pourrait s'avérer encore plus haute aux européennes 2024, les instituts de sondages annonçant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. Assez pour s'attendre à 39% dans la ville cette fois ?

15:02 - Vent favorable au RN à Vézelise ? L'élection du président de la République avait offert un incontestable avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. Elle prenait la tête avec 30,9% au 1er round. Derrière, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 28,73% et 17,08% des voix. Au second tour, face à Macron, elle avait aussi une longueur d'avance avec 50,08% contre 49,92%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, récoltant 23,06% des votes sur place, contre 46,11% pour le binôme Divers gauche. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent (64,49%).

12:45 - Jordan Bardella devant les autres en 2019 à Vézelise Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble toujours indispensable au moment d'attendre le résultat du scrutin d'aujourd'hui. 29,3% des suffrages étaient tombés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, contre Nathalie Loiseau à 16,52% et Yannick Jadot à 12,33%. Le mouvement nationaliste avait glané ainsi pas moins de 133 habitants de Vézelise passés par les urnes.

11:45 - Dynamique électorale à Vézelise : une analyse socio-démographique Dans la ville de Vézelise, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des européennes ? Avec 45,4% de population active et une densité de population de 267 habitants par km², l'engagement électoral sera-t-il dynamique ? Le pourcentage de chômeurs à 11,82% pourrait avoir un effet sur les inquiétudes des électeurs quant aux mesures européennes sur le travail. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (34,83%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 393 votants sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (19,74%) met en lumière des besoins de suivi social, alors que le pourcentage de salariés en CDD (8,41%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'instruction à Vézelise mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 32,64% des résidents n'ayant obtenu aucun diplôme, cela peut impacter le taux de participation dans la ville.

10:30 - Taux d'abstention aux européennes à Vézelise : quelles tendances ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut analyser les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 48,25% des inscrits sur les listes électorales de Vézelise. Le taux de participation était de 41,51% lors des élections européennes de 2014. Le résultat des européennes 2024 est autant attendu que le pourcentage d'abstention qui est souvent très élevé durant de ce type d'élection. Au niveau du pays tout entier, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais constatée en France, atteignant 33% lors du premier tour. À Vézelise, 68,54% des électeurs avaient participé.

09:30 - Quelles prévisions pour la participation aux élections européennes à Vézelise ? Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin, lors des élections européennes à Vézelise ? Il y a deux ans, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 70,7% au sein de la commune, à comparer avec un taux de participation de 69,84% au deuxième tour, c'est-à-dire 653 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà scrutée il y a deux ans. Elle représentait 25,48% à 12 h et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017. La guerre entre l'Ukraine et la Russie ainsi que ses retombées sur les prix des matières premières sont de nature à de faire augmenter la participation à Vézelise.