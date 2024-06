Résultat des européennes à Vibraye : l'élection 2024 en direct

11:45 - Comment la composition démographique de Vibraye façonne les résultats électoraux ?

Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Vibraye révèlent des tendances nettes susceptibles de peser sur le résultat des élections européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans la localité, avec près de 25% de la population ayant 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 9,81%. Le taux de ménages ne possédant aucune voiture (27,31%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 887 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (10,49%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (1,44%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale qui préoccupent les électeurs. Les données sur l'instruction à Vibraye mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 12,97% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.