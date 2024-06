En direct

19:13 - Une course Hayer-Glucksmann aussi à Vic-en-Bigorre pour ces européennes 2024 ? La répartition des voix de gauche est aussi à prendre en compte lors de ces européennes, puisqu'on attend la décision des électeurs de la Nupes, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus dans le paysage politique. A l'issue du premier round des législatives, la candidature Nupes avait obtenu 20,34% des votes dans la commune. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par le Parti socialiste, et dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 6,79% à Vic-en-Bigorre, contre 19,91% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus dans la soirée...

17:08 - Jusqu'où ira le Rassemblement national à Vic-en-Bigorre lors des européennes ? Le résultat des européennes 2024 au niveau local sera observé avec le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Si dans toute la France, les intentions de vote calculent une progression du RN à environ 10 points aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui porterait théoriquement Bardella pas loin des 40% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que le parti n'a en fait pris que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les habitants de Vic-en-Bigorre plutôt pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Les élections les plus proches, les législatives, avaient donné un beau résultat pour le Rassemblement national à Vic-en-Bigorre. Le parti frontiste s'était élevé en tête dans la cité avec 27,20% au 1er round, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme LREM sur la circonscription de la zone. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 29,69% au premier tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,36% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,56%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 51,81%, devant Emmanuel Macron à 48,19%.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella au sommet lors des dernières européennes Revenir cinq ans en arrière apparait encore comme logique au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Dans le détail, 516 votants de Vic-en-Bigorre avaient préféré le RN il y a cinq ans, aux européennes. La liste de Jordan Bardella avait enregistré ainsi 28,94% des voix contre Nathalie Loiseau à 19,91% et Yannick Jadot à 9,76%.

11:45 - Élections à Vic-en-Bigorre : l'impact des caractéristiques démographiques Comment les habitants de Vic-en-Bigorre peuvent-ils affecter le résultat des élections européennes ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 16,68% et une densité de population de 157 habitants par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des inquiétudes majeures. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 20 649 euros/an, sont souvent révélateurs d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Le nombre de familles monoparentales (22,7%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en CDD (11,24%) indique des défis de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Vic-en-Bigorre mettent en relief une diversité de qualifications, avec 33,05% des résidents non diplômés, cela peut indiquer des défis tels que le manque d'opportunités éducatives, le décrochage scolaire ou des difficultés économiques.

10:30 - Elections européennes à Vic-en-Bigorre : retour sur la participation électorale Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Sur le plan national, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus faible jamais enregistrée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Vic-en-Bigorre, 65,89% des votants avaient participé. Pour comprendre le vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des rendez-vous électoraux antérieurs. Durant les dernières européennes, 50,36% des personnes en capacité de voter à Vic-en-Bigorre avaient pris part au scrutin. La participation était de 43,47% il y a dix ans.

09:30 - La participation aux européennes à Vic-en-Bigorre À Vic-en-Bigorre, l'un des critères essentiels de ce scrutin européen 2024 sera à n'en pas douter le niveau d'abstention. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, sur les 3 680 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 27,5% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 27,34% au second tour. En proportion, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 53,99% au premier tour et seulement 55,96% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Vic-en-Bigorre ? Les populations des communes de grandes tailles se déplacent souvent moins que dans les petites, cette situation peut-elle s'aggraver pour les européennes ?