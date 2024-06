Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait glané 4,47% à Vic-sur-Seille, contre 18,29% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Les temps ont changé ce dimanche soir selon les enquêtes sondagières. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir malgré sa percée lors des législatives. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections du Parlement, en 2022 à Vic-sur-Seille, le binôme Nupes avait en effet glané 16,02% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quel résultat à Vic-sur-Seille pour le RN de Jordan Bardella ?

La part des électeurs du RN va être le déterminant au niveau local pour ces européennes. Si en France, les enquêtes d'opinion chiffrent une progression du Rassemblement national à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des européennes 2019 (ce qui propulserait théoriquement Bardella à 40% dans la commune), il faut noter néanmoins que le mouvement n'a visiblement pris que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La tendance pourrait donc être moins puissante localement.