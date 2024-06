Résultat des européennes à Vielmur-sur-Agout : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Comment s'en sort le Rassemblement national à Vielmur-sur-Agout avant les européennes ? Le résultat en faveur de Jordan Bardella sera un enseignement majeur au niveau local pour ces élections européennes 2024. Si en France entière, les sondeurs prévoient une évolution du Rassemblement national à environ 10 points aux européennes 2024 par rapport à son score des européennes 2019 (ce qui propulserait virtuellement Bardella à 35% dans la commune), il faut noter pourtant que celui-ci n'a pour l'instant grappillé que 1 point de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN pourrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Déjà des résultats à prendre en compte Les toutes dernières élections en date, les élections législatives, avaient abouti à un très gros démarrage pour le RN à Vielmur-sur-Agout. Le parti avait fini en tête dans la ville avec 24,40% au premier round, mais sera battu en revanche au second par le ticket La République en Marche (Vielmur-sur-Agout n'ayant qu'une circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 26,82% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 23,58% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 18,66%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 50,18%, devant Emmanuel Macron à 49,82%.

12:45 - Jordan Bardella devant les autres lors des dernières européennes à Vielmur-sur-Agout Revenir cinq ans en arrière peut de nouveau sembler logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? 25,04% des voix avaient cheminé vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, face à Nathalie Loiseau à 16,33% et Yannick Jadot à 14,77%. Le mouvement d'extrême droite avait convaincu ainsi pas moins de 161 habitants de Vielmur-sur-Agout passés par les urnes.

11:45 - Vielmur-sur-Agout : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Comment les habitants de Vielmur-sur-Agout peuvent-ils impacter le résultat des élections européennes ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 10,27% et une densité de population de 130 habitants par km², les questions liées au chômage et à l'habitat sont des sujets prédominants. Le taux de familles possédant au moins une voiture (79,64%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 657 votants sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (5,88%) révèle des impératifs de soutien social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (9,96%) indique des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Vielmur-sur-Agout mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 25,07% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - À Vielmur-sur-Agout, quelle participation aux élections européennes ? Afin de se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des précédentes consultations politiques. Il y a cinq ans, à l'occasion des précédentes élections européennes, le pourcentage d'abstention s'élevait à 39,84% des électeurs de Vielmur-sur-Agout, contre un taux d'abstention de 52,31% il y a dix ans. Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12 heures et déjà 43,3% à 17 heures.

09:30 - C'est l'heure de voter à Vielmur-sur-Agout : l'abstention au cœur des préoccupations L'un des critères décisifs du scrutin européen 2024 sera indiscutablement le niveau de participation à Vielmur-sur-Agout. En avril 2022, lors du premier tour de l'élection présidentielle, parmi les 1 151 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 80,54% s'étaient rendus dans l'isoloir. La participation était de 80,36% au second tour, soit 925 personnes. Pour mémoire, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 représentait 57,03% au premier tour et seulement 48,78% au deuxième tour. Peut-on pronostiquer la participation pour les européennes à Vielmur-sur-Agout ? La hausse généralisée des prix qui pèse sur le budget des ménages est par exemple capable de renforcer l'engagement civique des électeurs de Vielmur-sur-Agout .