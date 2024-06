Résultat des européennes à Villate : l'élection 2024 en direct

En direct

19:30 - À Villate, quels peuvent être les reports des voix Nupes ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, avait glané 8,79% à Villate, contre 19,48% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente cette fois selon les enquêtes sondagières établies lors de la campagne, à tel point qu'il pourrait arriver très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui est déjà morte. La barre est haute. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Villate, le binôme Nupes avait en effet enregistré 24,39% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 28% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo.

17:08 - Quel résultat aux européennes de Villate pour la liste RN de Jordan Bardella ? Alors qu'on annonce dix points supplémentaires pour le RN à l'échelle du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Villate semble néanmoins dans une situation plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de points dans la localité.

15:02 - Les votants de Villate plutôt pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Revenir sur le plus récent verdict des urnes apparait comme une évidence au moment du rendez-vous électoral du jour. Les élections les plus proches, les législatives, avaient abouti à un bon score pour le Rassemblement national à Villate. Ce dernier s'était hissé en tête dans la commune avec 26,83% au premier round, mais sera battu en revanche au second par le binôme Nupes (Villate ne comptant qu'une seule circonscription). Le RN a même réalisé un poucentage plus fort aux législatives il y a deux ans que Marine Le Pen en personne lors de l'élection à la présidence de la République quelques semaines plus tôt. La candidate avait accumulé 24,73% au 1er tour et 45,56% au second dans la cité.

12:45 - Que retenir des européennes à Villate il y a cinq ans ? Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date apparait encore une fois comme indispensable au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. 24,7% des suffrages étaient tombés vers la liste du Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections du Parlement européen, face à Nathalie Loiseau à 19,48% et Yannick Jadot à 13,54%. Le mouvement eurosceptique avait séduit ainsi pas moins de 104 électeurs de Villate.

11:45 - Comprendre l'électorat de Villate : un regard sur la démographie locale Dans la ville de Villate, une variété de données démographiques et socio-économiques façonnent le résultat des européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments démographiques cruciaux dans le village, avec près de 34% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômage de 8,56%. Qui plus est, le pourcentage de ménages propriétaires (78,88%) met en relief l'importance des questions concernant le logement et l'urbanisation. Le pourcentage de familles possédant au moins une voiture (88,71%) montre une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 424 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (12,61%) révèle des impératifs de suivi social, alors que le taux de salariés en CDD (6,18%) fait ressortir des défis de stabilité du travail. Les données sur l'éducation, tel que le pourcentage de titulaires d'un diplôme universitaire (39,32%), suggèrent un niveau élevé d'instruction à Villate, soulignant ainsi l'importance soutenir les aspirations professionnelles des habitants.

10:30 - Européennes précédentes à Villate : état des lieux de l'abstention Près d'un Français sur deux n'a pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle en 2024 ? A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle atteignait 19% à 12h et seulement 43% à 17 heures. Au fil des précédentes consultations politiques, les 1 157 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. En 2019, à l'occasion des élections européennes, 59,97% des personnes habilitées à participer à une élection à Villate avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 54,63% il y a dix ans.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes à Villate À Villate, la participation constituera indéniablement l'une des clés de ce scrutin européen. La guerre en Ukraine ainsi que ses répercussions sur l'économie mondiale seraient de nature à de faire augmenter le pourcentage de participation à Villate. Il y a 2 ans, lors du deuxième tour de la dernière présidentielle, le pourcentage de participation s'était élevé à 82,29% des électeurs de la localité. La participation était de 83,29% au premier tour, c'est-à-dire 668 personnes. Pour rappel, dans la localité, la participation aux législatives 2022 atteignait 52,74% au premier tour. Au second tour, 50,5% des électeurs ont exercé leur droit de vote.