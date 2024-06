En direct

19:27 - Quels peuvent être les reports des voix Nupes à Villefranche-d'Allier ? La tendance à gauche est aussi à prendre en compte lors de ces élections européennes, avec une inconnue : le parti pris des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, qui n'existe plus désormais. A l'occasion du premier round des dernières législatives, la candidature Nupes avait enregistré 21,23% des voix dans la commune. Une poussée à comparer avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Combien voteront pour la liste de Raphaël Glucksmann, soutenue par les socialistes, et donnée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages lors de ces élections européennes ? Il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 3,23% à Villefranche-d'Allier, contre 14,39% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Quel résultat pour le RN à Villefranche-d'Allier lors des européennes ? Si au niveau national, les enquêtes d'opinion calculent une progression du Rassemblement national à environ dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son résultat des dernières européennes (ce qui amènerait Bardella à près de 40% dans la commune), il faut réaliser néanmoins que le mouvement n'a enregistré que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. La razzia annoncée devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Résultat favorable au Rassemblement à Villefranche-d'Allier ? Les dernières consultations en date, les législatives 2022, avaient offert un bon score pour le Rassemblement national à Villefranche-d'Allier. Le parti avait fini en tête dans la cité avec 24,76% au premier round. Il gagnait ensuite avec 56,82% au 2e (Villefranche-d'Allier ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 30,87% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Emmanuel Macron était deuxième avec 21,01% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,78%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 59,93%, devant Emmanuel Macron à 40,07%.

12:45 - Il y a cinq ans, un scrutin déjà tranchant Quels étaient les résultats des européennes précédentes ? Regarder en arrière semble de nouveau sensé au moment de se préparer au résultat du scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, 119 électeurs de Villefranche-d'Allier s'étaient tournés vers le RN à l'époque, aux européennes. La liste de Jordan Bardella avait séduit ainsi 29,53% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 14,39% et François-Xavier Bellamy à 14,39%.

11:45 - L'avenir européen se décide aussi à Villefranche-d'Allier Dans les rues de Villefranche-d'Allier, les élections sont en cours. Avec ses 1 268 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 68 entreprises, Villefranche-d'Allier se positionne comme un terreau fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de familles possédant au moins une voiture (72,85 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de transport et d'environnement. Les citoyens, comprenant une proportion de 39,34% de retraités, exprimeront-ils leur intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Dans cette mosaïque sociale, près de 48,53% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 671,62 euros pourrait devenir un obstacle financier pour la commune. En résumé, à Villefranche-d'Allier, les spécificités locales se joignent aux défis européens.

10:30 - Villefranche-d'Allier : la mobilisation des citoyens aux élections européennes Les résultats des européennes 2024 sont autant espérés que le pourcentage d'abstention qui bat souvent des records lors de ce type d'élection. A l'échelle du pays tout entier, le plus haut taux d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des élections régionales 2021, s'élevant à 66,72%. À Villefranche-d'Allier, 63,61% des électeurs ne s'étaient pas déplacés. Pour se faire une idée du vote des citoyens de cette ville, il est nécessaire d'analyser les résultats des derniers scrutins européens. En 2019, lors des élections européennes, le taux d'abstention s'était hissé à 49,37% au sein de Villefranche-d'Allier, contre un taux d'abstention de 54,11% il y a dix ans.

09:30 - Les prévisions de la participation aux européennes à Villefranche-d'Allier Le taux de participation constituera incontestablement un critère décisif des européennes 2024 à Villefranche-d'Allier. La perte de pouvoir d'achat pourrait entre autres ramener les habitants de Villefranche-d'Allier vers les urnes. En avril 2022, pour le premier tour de la dernière présidentielle, sur les 914 personnes en âge de voter au sein de la commune, 23,09% avaient déserté les urnes. Le taux d'abstention était de 23,09% au deuxième tour. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 51,46% au premier tour. Au second tour, 55,02% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Villefranche-d'Allier ?