Résultat des européennes à Villeneuve-de-Berg : l'élection 2024 en direct

Marine Le Pen s'était particulièrement illustrée à Villeneuve-de-Berg à l'issue de la dernière élection présidentielle 2022 avec pas moins de 26,23% des électeurs dès le premier tour. En finale, c'est également la cheffe de l'ancien Front national qui se plaçait en tête à Villeneuve-de-Berg avec 51,17%, devant Emmanuel Macron à 48,83%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le parti ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, grattant 18,59% des votes sur place, contre 28,03% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 55,50%.

11:45 - Démographie et politique à Villeneuve-de-Berg, un lien étroit

Quelle influence les habitants de Villeneuve-de-Berg exercent-ils sur le résultat des européennes ? La pyramide des âges pourrait agir sur les priorités politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Dans la commune, 15,16% des résidents sont âgés de moins de 15 ans, et 13,54% de 75 ans et plus. Les écarts de revenus, avec un revenu moyen par foyer fiscal de 21 886 €/an, sont souvent caractéristiques d'un besoin accru de mesures visant à réduire la pauvreté. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de familles monoparentales (15,03%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (2,61%) font ressortir les enjeux économiques et sociaux qui tracassent les habitants. Les chiffres sur l'éducation à Villeneuve-de-Berg mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 14,66% des habitants titulaires du seul bac. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.