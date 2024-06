Résultat des européennes à Villeneuve-de-Marc : l'élection 2024 en direct

En direct

19:32 - À Villeneuve-de-Marc, quel candidat vont désigner les supporters de la gauche ? Après le score de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste portée par Raphaël Glucksmann. Les deux arriveraient dans un mouchoir de poche ce soir, selon les études sondagières. Mais il faut rappeler que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste macroniste lors des européennes 2019, avait obtenu 18,81% à Villeneuve-de-Marc, contre 3,81% pour la liste de gauche alors. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Villeneuve-de-Marc, le binôme Nupes avait en effet obtenu 17,8% des votes dans la localité. Une poussée à mettre en perspective avec les 18% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Tout dépendra évidemment cette fois des points obtenus par la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie et enfin du Parti communiste. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Villeneuve-de-Marc, entre les 18,81% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 26,7% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 20% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Quel résultat aux européennes de Villeneuve-de-Marc pour le Rassemblement national ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent une dizaine de points gagnés par le RN à l'échelle du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Villeneuve-de-Marc semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote sur place. Confirmation à venir ce 9 juin ?

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Villeneuve-de-Marc Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient abouti à un excellent score pour le Rassemblement national à Villeneuve-de-Marc. Le mouvement nationaliste avait fini en tête dans la cité avec 27,32% au 1er tour, mais sera battu en revanche au second par le binôme Les Républicains sur l'unique circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 32,56% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 26,7% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 13,58%. Le Pen s'imposait enfin au second round dans la ville avec 53,78%, devant Emmanuel Macron à 46,22%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella sur la première marche lors des dernières européennes Se retourner sur le dernier test apparait encore une fois comme logique au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Si on rentre dans le détail, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme chef de file, s'était arrogée les européennes à l'époque. L'extrême droite avait convaincu 32,14% des votes, soit 135 voix, devant Nathalie Loiseau à 18,81% et Yannick Jadot à 14,52%.

11:45 - Villeneuve-de-Marc : démographie et socio-économie impactent les élections européennes Quel impact aura la population de Villeneuve-de-Marc sur les résultats des européennes ? Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 6,25% pourrait agir sur les inquiétudes des électeurs en matière de directives européennes sur le travail. Avec une densité de population de 43 hab par km² et 46,82% de population active, ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus forte. Le taux de ménages ne détenant aucune voiture (13,7%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 424 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (18,06%) met en évidence des impératifs de soutien social, tandis que le taux de salariés en contrat à durée déterminée (6,54%) indique des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'éducation à Villeneuve-de-Marc mettent en exergue des niveaux variés de qualifications, avec 31,27% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter les attitudes envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Villeneuve-de-Marc : la mobilisation des citoyens aux élections européennes Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention battra-t-elle un nouveau record en ce jour de résultat d'élection ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà examinée aux européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12 heures et seulement 43% à 17 heures. Au cours des dernières années, les 1 192 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. Lors des dernières élections européennes, 45,04% des inscrits sur les listes électorales de Villeneuve-de-Marc avaient boudé les urnes, contre un taux d'abstention de 54,81% il y a 10 ans.

09:30 - Les prévisions de l'abstention aux européennes à Villeneuve-de-Marc À Villeneuve-de-Marc, l'un des critères clés de ces européennes sera sans aucun doute le niveau d'abstention. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la présidentielle, le pourcentage de participation avait représenté 81,27% des inscrits sur les listes électorales de la localité. Le taux de participation était de 79,93% au second tour, ce qui représentait 653 personnes. Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée en avril 2022. Elle s'élevait à 25,48% le midi et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour. La perte de pouvoir d'achat serait par exemple en mesure de faire augmenter la participation à Villeneuve-de-Marc (38440).