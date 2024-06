Résultat des européennes à Villeneuve-l'Archevêque : l'élection 2024 en direct

En direct

18:29 - Quels résultats pour le RN lors des européennes à Villeneuve-l'Archevêque ? Le résultat du RN sera très commenté au niveau local pour ces élections européennes 2024. Si dans l'Hexagone, les sondeurs calculent une évolution du Rassemblement national à environ dix points aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui amènerait Bardella tout proche des 50% dans la commune), on note pourtant que le mouvement n'a visiblement grappillé que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. L'explosion du RN devrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les inscrits de Villeneuve-l'Archevêque plutôt pour Le Pen il y a deux ans Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient offert un très bon résultat pour le RN à Villeneuve-l'Archevêque. Le parti frontiste s'était placé en tête dans la commune avec 37,38% au 1er round avant un formidable 60,25% au second, le portant à la meilleure place à l'échelon municipal sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 40,33% au 1er tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 19,89% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,73%. Marine Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 59,16%, devant Emmanuel Macron à 40,84%.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en tête lors des dernières européennes Se retourner sur le dernier test apparait aussi comme pertinent au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Le score de la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Villeneuve-l'Archevêque, avec 39,89%, soit 148 voix dans la ville. Le mouvement nationaliste doublait Nathalie Loiseau à 15,9% et Manon Aubry à 8,36%.

11:45 - Villeneuve-l'Archevêque : élections européennes et dynamiques démographiques Quelle influence les électeurs de Villeneuve-l'Archevêque exercent-ils sur les résultats des européennes ? Avec une densité de population de 168 hab/km² et un pourcentage de chômeurs de 20,8%, les questions liées à l'emploi et au logement sont des inquiétudes majeures. Le pourcentage de ménages ne disposant d'aucune voiture (44,93%) souligne une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 323 votants sur des questions de mobilité et d'environnement. D'autres part, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (18,06%) et le nombre de résidences HLM (9,2% des logements) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale qui tracassent les habitants. Les données sur l'instruction à Villeneuve-l'Archevêque mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'éducation, avec 12,59% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des élections européennes précédentes à Villeneuve-l'Archevêque Au fil des précédents rendez-vous électoraux, les 1 123 habitants de cette ville ont dévoilé leurs préférences de vote. Lors des élections européennes de 2019, 53,79% des personnes habilitées à voter à Villeneuve-l'Archevêque avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec un taux d'abstention de 57,54% pour le scrutin européen de 2014. Près de la moitié des Français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se dessine-t-elle en 2024 ? Les chiffres de la France en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux d'abstention aux européennes s'élevait à 49,9%, c’était mieux qu’en 2014.

09:30 - Election à Villeneuve-l'Archevêque : les bureaux de vote ont ouvert leurs portes À Villeneuve-l'Archevêque, l'un des critères forts du scrutin européen sera à n'en pas douter le taux de participation. La baisse du pouvoir d'achat pourrait entre autres nuancer l'intérêt du scrutin aux yeux des habitants de Villeneuve-l'Archevêque. Pour le deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était élevé à 64,57% au niveau de la commune, à comparer avec un taux de participation de 66,11% au premier tour, ce qui représentait 556 personnes. En proportion, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 38,13% au premier tour. Au second tour, 39,91% des citoyens se sont déplacés. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Villeneuve-l'Archevêque ?