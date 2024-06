Résultat des européennes à Villeneuve-Saint-Denis : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Villeneuve-Saint-Denis ? A noter : Villeneuve-Saint-Denis fait partie des rares villes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 24,39% lors du vote européen et Marine Le Pen 23,71% au premier tour de la présidentielle. Une situation qui semble assez éloignée de ce qu'annoncent les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de dix points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Vent favorable à Hayer à Villeneuve-Saint-Denis ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Villeneuve-Saint-Denis lors du premier tour de la présidentielle, avec 27,49%, dépassant Marine Le Pen. La cheffe de file du RN obtenait 23,71%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 43,08% contre 56,92%. Le RN ne convainquait pas plus à Villeneuve-Saint-Denis quelques jours plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 20,89% au premier tour, contre 29,11% pour le binôme Nouvelle union populaire écologique et sociale. Sur la commune de Villeneuve-Saint-Denis, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera désignée au moment du second tour, confirmant l'échec du parti d'extrême droite.

12:45 - En 2019, Jordan Bardella en première position lors des européennes Les résultats de ce 9 juin au soir vont-ils répéter le verdict de 2019 ? A l'époque, à Villeneuve-Saint-Denis, la liste Rassemblement national, avec Jordan Bardella comme tête de file, avait une longueur d'avance, cumulant 24,39% des voix devant Nathalie Loiseau à 16,03% et François-Xavier Bellamy à 11,85%.

11:45 - Le poids démographique et économique de Villeneuve-Saint-Denis aux élections européennes Dans la commune de Villeneuve-Saint-Denis, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter le résultat des européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi jouent un rôle crucial dans la localité, avec près de 35% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 7,0%. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (85,17%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 319 votants sur des questions de mobilité et d'infrastructure. De surcroît, la présence d'une population étrangère de 5,95% et d'une population immigrée de 9,97% indique l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les chiffres sur l'instruction à Villeneuve-Saint-Denis mettent en avant une diversité de qualifications, avec 29,25% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'instruction.

10:30 - Les premiers chiffres de participation vont tomber ce midi, qu'en est-il à Villeneuve-Saint-Denis ? Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Au niveau du pays tout entier, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12 heures et seulement 43% à 17 heures. Au cours des dernières années, les 1 404 habitants de cette localité ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes européennes, le taux d'abstention représentait 40,84% des votants de Villeneuve-Saint-Denis (Seine-et-Marne). Le taux d'abstention était de 46,72% lors du scrutin de 2014.

09:30 - Les élections européennes à Villeneuve-Saint-Denis sont lancées À Villeneuve-Saint-Denis, le taux de participation constituera un critère important des élections européennes. Les populations des grandes et moyennes communes votent généralement moins que dans les petites, cette situation peut-elle évoluer pour les européennes ? Il y a deux ans, au premier tour de la dernière présidentielle, 82,95% des électeurs dans la ville s'étaient rendus aux urnes. Le taux de participation était de 78,73% au second tour, ce qui représentait 485 personnes. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà analysée en avril 2022. Elle se chiffrait à 25,5% le midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.