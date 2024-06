Le résultat des européennes 2024 à l'échelle locale sera regardé selon le prisme de la dynamique Bardella, comme dans le reste de la France. Alors que les sondages annoncent dix points gagnés par le RN au niveau national, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Villenouvelle semble néanmoins dans une réalité différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de terrain dans les bureaux de vote locaux. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Jean-Luc Mélenchon en tête il y a deux ans à Villenouvelle

Ce sont Jean-Luc Mélenchon avec 27,31% et Emmanuel Macron avec 23,44% qui finissaient aux deux premières places après le premier tour de l'élection du chef de l'Etat il y a deux ans à Villenouvelle. Marine Le Pen n'arrivait pour sa part à glaner que 21,51%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 41,57% contre 58,43%. Avec 21,26%, le Rassemblement national sera devancé par la suite par les 40,31% du binôme LFI-PS-PC-EELV au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant qu'une seule circonscription sur son territoire. Le parti sera aussi aux abonnés absents, dans la municipalité en tout cas, au second tour.