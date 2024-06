Résultat des européennes à Villeréal : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Quels pourraient être les reports du vote Nupes à Villeréal ? Outre le résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle du PS emmenée par Raphaël Glucksmann. Les deux ont été annoncés au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les études sondagières établies lors de la campagne. Mais il faut rappeler que Raphaël Glucksmann avait atteint 7,76% à Villeréal, contre 22,2% pour la liste de la majorité lors des européennes 2019. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé en vol. La manne semble importante. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Villeréal, le binôme Nupes avait en effet obtenu 20,91% des votes dans la localité. Une somme à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est courageux. Le verdict est évidemment dépendant cette fois des résultats de Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine. Quant à la liste de Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa véritable base à Villeréal, entre les 22,2% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 25,86% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 23,19% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Du côté du Rassemblement national, les intentions de vote de Bardella augurent un score élevé à Villeréal Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points supplémentaires pour le RN au niveau du pays, entre les européennes 2019 et les européennes 2024, Villeréal semble néanmoins dans une physionomie différente. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le mouvement n'a en effet pas gagné de suffrages dans la ville.

15:02 - Les habitants de Villeréal plutôt favorables à Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle Le verdict du scrutin le plus récent semble un enseignement clé au moment de l'élection. Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient abouti à un très bon score pour le Rassemblement national à Villeréal. Le parti d'extrême droite s'était élevé en tête dans la commune avec 27,12% au 1er tour. Il gagnait ensuite avec 58,02% au deuxième sur la circonscription du secteur. Il a même enregistré un score plus élevé aux législatives que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection présidentielle quelques mois plus tôt. La cheffe du parti avait engrangé 25,11% au premier tour et 49,27% au deuxième dans la cité.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella devant les autres lors des élections européennes Qui l'avait emporté à l'issue des européennes précédentes ? Regarder en arrière semble de nouveau pertinent au moment du scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste poussée par Jordan Bardella qui avait dominé les élections du Parlement européen il y a cinq ans à Villeréal, avec 25,65% des électeurs devant celle de Nathalie Loiseau avec 22,2% et la liste Yannick Jadot avec 10,13%.

11:45 - Élections européennes à Villeréal : un éclairage démographique Dans la commune de Villeréal, divers facteurs démographiques et socio-économiques risquent d'affecter les résultats des élections européennes. Avec un pourcentage de 20% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 13,56%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Le taux de foyers ne possédant aucune voiture (38,26%) montre une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 493 électeurs sur des questions de transport et d'environnement. D'autres part, la présence d'une population immigrée de 9,33% et d'une population étrangère de 7,53% fait ressortir l'influence des flux migratoires sur la démographie locale. Les données sur l'instruction à Villeréal mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 49,41% des résidents sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : quelle situation à Villeréal ? Au fil des dernières années, les 1 302 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. En 2019, à l'occasion des élections européennes, le taux de participation représentait 62,06% des votants de Villeréal, à comparer avec un taux de participation de 50,29% lors du scrutin européen de 2014. Avec une abstention qui continue de grimper depuis les années 1970 lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il battre un nouveau record ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,3% à 12 heures et seulement 43,3% à 17 heures.

09:30 - C'est l'heure de voter à Villeréal : les européennes débutent À Villeréal, l'un des facteurs forts de ce scrutin européen 2024 sera indéniablement le taux de participation. La guerre entre Israël et la Palestine serait par exemple en mesure de renforcer l'engagement civique des habitants de Villeréal . Lors du deuxième tour de la présidentielle, 22,95% des personnes habilitées à participer à une élection dans la ville avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, à comparer avec une abstention de 22,7% au premier tour. Pour comparer, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,23% au premier tour et seulement 45,81% au second tour.