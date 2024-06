Résultat des européennes à Villers-Bocage : l'élection 2024 en direct

Villers-Bocage avait préféré Emmanuel Macron en 2022 pour le premier tour de la présidentielle. Avec 29,5%, Marine le Pen était reléguée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 33,04% des voix. Et elle n'avait pas rattrapé Emmanuel Macron au second tour avec 46,29% contre 53,71%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité un mois plus tard, lors des élections législatives, avec 23,56% au premier tour, contre 38,31% pour le binôme Ensemble !. Sur la commune de Villers-Bocage, c'est finalement une majorité LREM qui sera choisie au moment du second tour, achevant la défaite du parti d'extrême droite.

11:45 - Analyse démographique et économique des européennes à Villers-Bocage

Dans la ville de Villers-Bocage, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 539 hab/km² et 40,13% de population active, ces données pourraient engendrer plus d'intérêts pour le scrutin. Le pourcentage de demandeurs d'emploi à 8,21% pourrait avoir un effet sur les espérances des habitants en ce qui concerne les politiques européennes sur le travail. Un salaire moyen mensuel net de 2052,42 € par mois souligne le poids des questions sur la répartition des richesses dans les interrogations des 1 112 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (20,27%) et le nombre de résidences HLM (28,62% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux qui préoccupent les électeurs. Les chiffres sur l'éducation à Villers-Bocage mettent en relief une diversité de qualifications, avec 12,81% des résidents titulaires du seul baccalauréat, ce qui met en lumière la nécessité d'une réflexion approfondie sur les politiques éducatives et d'emploi de l'Union européenne.