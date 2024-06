Résultat des européennes à Villersexel : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Villersexel ? Le nombre de votes de la liste portée par Jordan Bardella sera l'enseignement majeur localement pour cette élection européenne. En analysant sommairement la progression du Rassemblement national prédite par les intentions de vote à l'échelle nationale pour les élections de juin, soit environ dix points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score du candidat RN pourrait s'élever à près de 40% à Villersexel. Une projection qui paraît logique compte tenu des électeurs déjà grappillés par le mouvement dans la zone entre les élections de 2019 et le premier tour de Le Pen en 2022 : une hausse de 4 points qui peut toujours grimper.

15:02 - Les habitants de Villersexel plutôt favorables à Marine Le Pen en 2022 Marine Le Pen s'est particulièrement illustrée à Villersexel à l'issue de la dernière élection présidentielle 2022 avec un score de 33,44% dès le 1er round. En finale deux semaines plus tard, c'est aussi la candidate du RN qui se plaçait en tête avec 54,19%, devant Emmanuel Macron à 45,81%. Au moment de fournir ou non une majorité au président élu, le parti ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, obtenant 31,29% des suffrages sur place, contre 31,95% pour le binôme LREM. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 54,12%.

12:45 - Les européennes 2019 s'étaient montrées favorables à Jordan Bardella à Villersexel Se retourner sur le dernier test peut encore une fois sembler pertinent au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Quel résulat était tombé lors des européennes en 2019 ? Dans le détail, 136 habitants de Villersexel passés par les bureaux de vote s'étaient tournés vers le Rassemblement national à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste, avec un certain Jordan Bardella comme général en chef, glanait ainsi 29,31% des suffrages contre Nathalie Loiseau à 20,26% et François-Xavier Bellamy à 13,15%.

11:45 - Les enjeux locaux de Villersexel : tour d'horizon démographique Devant le bureau de vote de Villersexel, les citoyens se réunissent pour choisir leurs représentants au Parlement européen. Dotée de 733 logements pour 1 419 habitants, la densité de la commune est de 109 hab/km². Avec 119 entreprises, Villersexel offre un environnement fertile pour l'innovation et l'entrepreneuriat. Le taux de foyers détenant au moins une voiture (70,12 %) souligne l'importance des questions de transport et d'infrastructure dans les préoccupations des votants. Les habitants, dont 28,92% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Dans cette diversité sociale, 29,02% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 577,90 euros, pèse sur une ville qui aspire à un avenir prospère. Pour finir, à Villersexel, les préoccupations locales rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Villersexel : quel était le taux d'abstention aux européennes ? L'analyse des précédents scrutins européens est l'occasion de comprendre le vote des citoyens de cette commune. Durant les élections européennes 2019, parmi les 492 personnes en âge de voter à Villersexel, 55,85% avaient pris part au scrutin, contre une participation de 52,87% lors des européennes de 2014. Faire son devoir électoral n'étant pas la priorité des électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? Pour rappel, à l'échelle du pays en 2019, la participation aux européennes s'élevait à 50,12%.

09:30 - Les prévisions de la participation aux élections européennes à Villersexel À Villersexel, le taux d'abstention constituera indiscutablement un critère décisif des élections européennes 2024. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 47,05% au premier tour. Au second tour, 47,39% des électeurs ne se sont pas déplacés. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Villersexel ? En avril 2022, au premier tour de la dernière élection présidentielle, 24,32% des personnes en âge de participer à une élection dans la ville avaient déserté les urnes. L'abstention était de 24,58% au deuxième tour. Pour mémoire, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 se chiffrait à 26% au premier tour et 28% au second tour, c'était presque un record.