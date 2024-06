Résultat des européennes à Villey-Saint-Étienne : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - À Villey-Saint-Étienne, que vont trancher les supporters de la gauche ? Une autre source de doute de ces européennes est celle du vote de gauche après la dispersion de la Nupes. Il n'y avait pas de candidat de la Nupes aux dernières législatives à Villey-Saint-Étienne. Mais c'est bien un candidat de gauche, labellisé Divers gauche, qui y prenait la première place au premier tour, avec 48,35% des votes. La ville donnait encore l'avantage à la gauche au second tour.

17:08 - Jusqu'où ira la liste RN à Villey-Saint-Étienne lors des européennes ? Le résultat en faveur du Rassemblement national sera déterminant pour cette élection du Parlement européen 2024, à l'échelle locale. Si dans toute la France, les sondages d'intentions de vote annoncent une progression moyenne du RN à près de dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui porterait théoriquement Bardella à 37% dans la commune), on remarque pourtant que le mouvement n'a en fait gagné que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La tendance pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Les habitants de Villey-Saint-Étienne plutôt pour Emmanuel Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête à Villey-Saint-Étienne lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,39%, battant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 29,08%. Et elle s'inclinait face au président sortant au second tour avec 45,3% contre 54,7%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques jours plus tard, lors des législatives, avec 22,64% au premier tour, contre 48,35% pour le binôme Divers gauche. Le second tour restera sur cette partition, qui verra encore le binôme Divers gauche remporter le scrutin.

12:45 - Quelle liste avait remporté les européennes à Villey-Saint-Étienne il y a cinq ans ? Le résultat de ce 9 juin va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? Le résultat de la liste RN, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Villey-Saint-Étienne, à 27,17%, soit 125 voix dans la ville. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 17,83% et Yannick Jadot à 15,22%.

11:45 - Tendances démographiques et électorales à Villey-Saint-Étienne : ce qu'il faut retenir Dans les rues de Villey-Saint-Étienne, les élections sont en cours. Avec une population de 1 015 habitants répartis dans 456 logements, ce village présente une densité de 63 hab/km². Ses 43 entreprises démontrent une économie favorable. Dans le village, 17,83 % des résidents sont des enfants, et 6,56 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les priorités politiques en ce qui concerne l'instruction et la santé. Les citoyens, dont 43,38% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette diversité sociale, 42,39% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 7,26 €, pèse sur une commune qui aspire à un avenir prospère. À Villey-Saint-Étienne, les spécificités locales, tels que le chômage, l'instruction et l'inflation, rejoignent celles du continent européen.

10:30 - Elections européennes passées à Villey-Saint-Étienne : retour sur la participation électorale Assisterons-nous à une augmentation de la participation des citoyens français aux élections européennes, similaire au rebond observé en 2019 ? Sur le plan national, le premier tour des régionales 2021 a été marqué par le taux de participation le plus faible jamais enregistré avec 33,3%. À Villey-Saint-Étienne, 70,01% des électeurs avaient participé. L'observation des dernières élections permet de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville. Durant les élections européennes 2019, 57,14% des électeurs de Villey-Saint-Étienne avaient pris part au vote, contre un taux de participation de 47,54% en 2014.

09:30 - C'est le moment de voter à Villey-Saint-Étienne pour les européennes L'un des critères principaux de ces européennes 2024 sera indiscutablement le niveau d'abstention à Villey-Saint-Étienne. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 22,01% des personnes en capacité de voter dans la commune avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 18,32% au deuxième tour. A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà un sujet central en avril 2022. Elle s'élevait à 25,48% à midi et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017. Les populations des communes de grandes tailles se déplacent fréquemment moins que dans les petites, cet état de fait peut-il s'inverser pour les européennes ?