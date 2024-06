En direct

19:16 - À Villieu-Loyes-Mollon, quels reports de voix à gauche ce soir ? La tendance à gauche est aussi à jauger lors de ces européennes, puisqu'on ne connaît pas la décision des électeurs de la Nouvelle union populaire et sociale, décisive lors des législatives, mais qui n'existe plus aujourd'hui. Lors du premier tour des élections législatives, la candidature Nupes avait obtenu 23,1% des votes dans la commune. Une performance à comparer avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, portant le logo du Parti socialiste, et annoncée au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? Il y a cinq ans, ce dernier s'était élevé à 3,83% à Villieu-Loyes-Mollon, contre 19,28% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - À Villieu-Loyes-Mollon, une liste Bardella favorite ? Alors que les enquêtes d'opinion annoncent 10 points supplémentaires pour le RN à l'échelle du pays, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Villieu-Loyes-Mollon semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, il n'a en effet pas gagné de part de voix dans les bureaux de vote sur place. Une exception qui va se confirmer ?

15:02 - Avantage Rassemblement à Villieu-Loyes-Mollon ? Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient abouti à un joli démarrage pour le RN à Villieu-Loyes-Mollon. Le parti d'extrême droite avait obtenu une place en tête dans la ville avec 28,63% au premier round, mais sera battu en revanche au deuxième par le binôme La République en Marche (Villieu-Loyes-Mollon ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 31,55% au 1er tour de la présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,81% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,68%. Avec 49,78% elle s'inclinait en revanche au second tour devant un Emmanuel Macron à 50,22%.

12:45 - Le très gros score de Jordan Bardella lors des élections de 2019 à Villieu-Loyes-Mollon Se retourner sur le dernier test apparait encore comme évident au moment d'anticiper le scrutin de ce 9 juin. Quels étaient les résultats des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 426 habitants de Villieu-Loyes-Mollon passés par les urnes avaient été séduits par la liste Rassemblement national à l'époque, aux européennes. La liste, avec un certain Jordan Bardella tête de liste, attirait ainsi 31,35% des votes contre Nathalie Loiseau à 19,28% et Yannick Jadot à 14,2%.

11:45 - Élections européennes à Villieu-Loyes-Mollon : un éclairage démographique La structure démographique et socio-économique de Villieu-Loyes-Mollon détermine les préoccupations et les intérêts des électeurs, influant ainsi sur les résultats des européennes. Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments clés dans la ville, avec près de 36% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 5,73%. Un revenu moyen par foyer fiscal de 35 786 euros par an montre le poids des problématiques sur la qualité de vie dans les préoccupations des 1 441 citoyens possédant une carte électorale. De surcroît, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,45%) et le nombre de résidences HLM (4,13% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'instruction à Villieu-Loyes-Mollon mettent en exergue des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 23,43% des habitants ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Villieu-Loyes-Mollon : retour sur la participation aux dernières élections européennes L'observation des résultats des élections antérieures est l'occasion de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Au moment des européennes de 2019, sur les 1 414 inscrits sur les listes électorales à Villieu-Loyes-Mollon, 52,29% étaient allés voter, contre une participation de 40,39% il y a 10 ans. Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas déplacé pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle abstention record se profile-t-elle cette année ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle du pays : la participation aux élections européennes atteignait 50%, mieux qu'en 2014.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Villieu-Loyes-Mollon : la participation en question À Villieu-Loyes-Mollon, l'un des critères principaux de ce scrutin européen sera à n'en pas douter le niveau d'abstention. Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2 891 personnes en âge de voter dans la commune, 80,87% avaient pris part au vote, à comparer avec un taux de participation de 78,28% au deuxième tour, soit 2 263 personnes. Pour rappel, dans la commune, le pourcentage de participation aux législatives 2022 s'élevait à 49,6% au premier tour. Au deuxième tour, 45,59% des citoyens se sont déplacés. Quelle sera la participation à Villieu-Loyes-Mollon cette année ? L'inflation est de nature à ramener les citoyens de Villieu-Loyes-Mollon dans les bureaux de vote.