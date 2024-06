En direct

19:08 - Une confrontation Hayer-Glucksmann aussi à Vire Normandie pour ces européennes 2024 ? Il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, s'était arrogé 6,04% à Vire Normandie, contre 25,28% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Mais les comptes pourraient bien s'équilibrer ce dimanche soir selon les enquêtes des instituts de sondage. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà vécu. A l'issue du premier tour des élections des députés, en 2022 à Vire Normandie, le binôme Nupes avait en effet réuni 19,3% des votes dans la localité. Une performance à compléter avec les 20% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Tout dépendra évidemment cette fois des résultats de la liste LFI, mais aussi de ceux des Verts et enfin du PCF. Quant à Valérie Hayer, il s'agira de savoir quelle est sa réelle base à Vire Normandie, entre les 25,28% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 34,89% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 44,99% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Comment s'en sort le Rassemblement national avant les européennes à Vire Normandie ? Le nombre de votes en faveur du RN sera le grand sujet pour ces élections, localement. Les sondages prévoient une liste Bardella à 30% des suffrages dans l'Hexagone ce 9 juin, soit 10 points de plus que son score des dernières élections européennes. Selon une simple addition, cette tendance doit le pousser à 32% à Vire Normandie, soit 10 points de plus également que ses 22,52% dans la ville. Mais Vire Normandie n'est pas la France et on note que le mouvement n'a visiblement grappillé ici que 3 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Voilà qui devrait calmer les prévisions les plus tirées par les cheveux.

15:02 - Vent favorable à Renaissance à Vire Normandie ? Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 dans la ville avec 25,26% contre 34,89% pour Emmanuel Macron. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 40,71% contre 59,29%. Le RN ne convainquait pas plus dans la localité un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 19,48% au premier tour, contre 44,99% pour le binôme La République en Marche. A l'issue du second round, c'est encore un binôme La République en Marche qui remportera le plus de voix, avec 58,21% sur la seule circonscription recouvrant Vire Normandie.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Nathalie Loiseau à Vire Normandie Le résultat de ce soir sera-t-il le même que l'équilibre de 2019 ? À Vire Normandie, les dernières européennes donnaient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 25,28% des votes. La gagnante s'imposait donc face à la liste de Jordan Bardella avec 22,52%. En troisième position se trouvait Yannick Jadot avec 10,92%.

11:45 - Démographie et politique à Vire Normandie, un lien étroit Quel impact auront les habitants de Vire Normandie sur les résultats des élections européennes ? Avec une densité de population de 784 habitants par km² et un pourcentage de chômeurs de 10,4%, le marché du travail et les questions de logement sont des inquiétudes majeures. Un salaire moyen mensuel net de 2048,46 €/mois souligne l'importance des problématiques sur la répartition des richesses dans les interrogations des 6 298 citoyens possédant une carte électorale. Enfin, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (12,46%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (2,24%) indiquent les défis économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'instruction à Vire Normandie mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 40,78% des habitants non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

10:30 - Retour sur l'abstention lors des élections européennes précédentes à Vire Normandie Comment ont voté le plus souvent les électeurs de cette agglomération lors des précédents scrutins européens ? Cinq ans plus tôt, à l'occasion des précédentes européennes, 50,61% des inscrits sur les listes électorales de Vire Normandie s'étaient rendus dans l'isoloir, à comparer avec une participation de 40,59% en 2014. Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, l'année 2024 fera-t-elle exception ? A l'échelle de l'Hexagone, le record de la participation la plus faible constatée en France a été lors du premier tour des régionales 2021, avec un taux de 33,3%. À Vire Normandie, 68,82% des votants avaient participé.

09:30 - Les européennes débutent à Vire Normandie : l'abstention en question L'une des clés des européennes sera incontestablement la participation à Vire Normandie. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,42% au premier tour et seulement 50,32% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes à Vire Normandie ? Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, 26,27% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, à comparer avec une abstention de 28,19% au premier tour. A l'échelle nationale, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle se chiffrait à 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 h pour le premier tour.