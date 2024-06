Résultat des européennes à Virieu-le-Grand : l'élection 2024 en direct

En direct

19:27 - Les votes de la gauche unie scrutés Alors que la Nouvelle union populaire et sociale avait marqué les législatives, elle n'existe déjà plus aujourd'hui, ajoutant du flou au niveau du vote de gauche dans les urnes. Pour le premier tour des législatives, la candidature Nupes avait cumulé 23,73% des suffrages dans la localité. Un score à mettre en perspective avec les 26% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quelle part de ces voix ira notamment à la liste de Raphaël Glucksmann, représentant le PS, et comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà en lice en 2019, ce dernier avait atteint 5,04% à Virieu-le-Grand, contre 14,85% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national à Virieu-le-Grand, un favori aux européennes ? Les sondages annoncent une liste Bardella à 33% des votes dans le pays ce 9 juin, soit une dizaine de points au-dessus de son résultat de 2019. Selon un calcul simpliste, cette dynamique doit l'amener à 38% à Virieu-le-Grand, soit dix points de plus également que son score de 2019 dans la ville. Mais une commune vote différemment de la France et on remarque que le mouvement n'a en fait grappillé ici que 2 points de plus entre 2019 et le premier tour de la présidentielle 2022. Ce qui devrait calmer les analyses les plus hâtives.

15:02 - Tendance favorable au Rassemblement à Virieu-le-Grand ? L'élection suprême s'était amplement montrée favorable à Marine Le Pen en 2022 à Virieu-le-Grand. Elle prenait les devants avec 30,82% au premier round, tandis que Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 20,89% et 17,98% des voix. Nouveau coup de poing au 2e tour devant Macron avec 60,58% contre 39,42%. Au moment de donner ou non une majorité au président élu, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, grattant 26,93% des suffrages sur place, contre 32,53% pour le binôme Divers droite. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent avec 51,78%.

12:45 - 28,57% pour Jordan Bardella en 2019 à Virieu-le-Grand Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Revenir cinq ans en arrière nous semble toujours évident au moment de se préparer au résultat du scrutin de ce dimanche. Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella comme chef de file aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut à Virieu-le-Grand, à 28,57%, soit 102 voix dans la ville. Le mouvement eurosceptique doublait Nathalie Loiseau à 14,85% et Manon Aubry à 9,8%.

11:45 - Virieu-le-Grand : européennes et dynamiques démographiques Quel impact auront les habitants de Virieu-le-Grand sur les résultats des élections européennes ? Le taux de chômage à 14,39% peut avoir un effet sur les espoirs des habitants en matière de mesures européennes sur le travail. Avec une densité de population de 85 habitants/km² et 47,7% de population active, ces chiffres pourraient présager une implication électorale plus forte. Le pourcentage de familles ne disposant d'aucune voiture (31,64%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les 383 électeurs sur des questions de mobilité et d'aménagement routier. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (20,7%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (3,04%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'instruction à Virieu-le-Grand mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,23% des résidents titulaires du seul baccalauréat. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Virieu-le-Grand : la mobilisation des citoyens aux élections européennes Près de la moitié des Français ne se sont pas déplacés pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle cette année ? Sur le plan national, la plus mauvaise participation jamais constatée l'a été lors du premier tour des élections régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. À Virieu-le-Grand, 68,77% des votants avaient voté. L'analyse des précédents rendez-vous électoraux permet de comprendre le vote des habitants de cette ville. Cinq ans plus tôt, au moment des précédentes élections européennes, 54,17% des personnes habilitées à voter à Virieu-le-Grand avaient participé à l'élection, contre une participation de 43,45% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - L'abstention aux élections européennes à Virieu-le-Grand L'une des clés de ce scrutin européen sera indéniablement la participation à Virieu-le-Grand. La guerre aux portes de l'Europe et son impact sur l'économie mondiale seraient capables de pousser les habitants de Virieu-le-Grand (01510) à s'intéresser plus fortement de l'élection. En avril 2022, au deuxième tour de la dernière présidentielle, sur les 780 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 75,67% s'étaient rendus dans l'isoloir. Le taux de participation était de 75,77% au premier tour, ce qui représentait 591 personnes. Pour comparer, dans la commune, la participation aux élections législatives 2022 représentait 48,73% au premier tour et seulement 42,62% au second tour.