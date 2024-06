En direct

19:24 - À Visan, quels reports de voix à gauche ce soir ? Outre le résultat de la liste Bardella, se pose la question du duel entre la liste macroniste de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste emmenée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sont donnés au coude-à-coude à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion menées lors de la campagne. Mais Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM lors des européennes 2019, avait obtenu 17,08% à Visan, contre 5,04% pour la liste de gauche alors. La réponse se trouve surtout dans le report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir. La réserve de voix semble importante : lors du premier tour des législatives, en 2022 à Visan, le binôme Nupes avait en effet enregistré 18,5% des votes dans la commune. Une percée à compléter avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Quelle part optera pour la liste Glucksmann ? Répondre à cette question est risqué.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres à Visan avant les européennes À Visan, on note que le RN n'a pas gagné de terrain entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 33,66% au terme du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 31,63% au premier tour de la présidentielle. Ce contexte tranche avec ce que laissent entrevoir les sondages aujourd'hui au niveau national, avec près d'une dizaine de points supplémentaires pour le RN entre la dernière présidentielle et le scrutin de juin.

15:02 - Vent favorable au RN à Visan ? Elections les plus proches, les législatives 2022 avaient offert un joli score pour le Rassemblement national à Visan. Le parti frontiste était arrivé en tête dans la commune avec 37,15% au 1er tour avant un formidable 55,02% au second, lui garantissant le plus haut niveau à l'échelle communale (Visan ne comptant qu'une seule circonscription). Il a même réalisé un résultat plus élevé aux législatives 2022 que Marine Le Pen elle-même lors de l'élection à la présidence de la République précédente. Celle-ci avait accumulé 31,63% au 1er tour et 55,3% au second dans la commune.

12:45 - Les européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella à Visan Qui l'avait emporté lors des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière peut aussi sembler sensé au moment de se familiariser avec le scrutin de ce dimanche. A l'époque, à Visan, la liste du RN, qui avait déjà à sa tête un certain Jordan Bardella, l'avait emporté, récoltant 33,66% des suffrages face à Nathalie Loiseau à 17,08% et Yannick Jadot à 11,92%.

11:45 - Visan : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes à Visan comme dans toute la France. Avec ses 8,87% d'agriculteurs pour 1 902 habitants, cette commune est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Ses 153 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (72,62 %) montre une dépendance à l'automobile, ce qui peut affecter les électeurs sur des questions de transport et d'aménagement routier. Les citoyens, dont 24,02% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Dans cette mosaïque sociale, 35,38% des ménages sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 490,80 euros, accable une ville qui aspire à un avenir prospère. Ainsi, Visan incarne les intérêts et les ambitions de l'Europe contemporaine.

10:30 - Abstention aux élections européennes à Visan : les chiffres clés Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas une priorité pour les électeurs, l'abstention battra-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? Les chiffres de l'Hexagone en 2019 étaient les suivants : la participation aux élections européennes s'élevait à 50,12%. L'observation des résultats des précédents rendez-vous électoraux permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Cinq ans auparavant, au moment des précédentes européennes, le pourcentage de participation représentait 54,06% au niveau de Visan, à comparer avec une participation de 47,07% en 2014.

09:30 - Taux d'abstention aux élections : focus sur Visan À Visan, l'une des clés de ces élections européennes sera sans nul doute l'ampleur de la participation. Au deuxième tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation s'était hissé à 75,19% dans la ville, à comparer avec une participation de 75,78% au premier tour, soit 1 167 personnes. Au niveau national, la participation était déjà un sujet central il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à midi et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour. La baisse du pouvoir d'achat est notamment capable de ramener les citoyens de Visan dans les bureaux de vote.