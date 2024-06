En direct

19:13 - Une confrontation Hayer-Glucksmann aussi à Vittel pour ces européennes 2024 ? En plus du résultat de la liste RN, arrive la question du duel entre la liste de la majorité de Valérie Hayer et celle des socialistes portée par Raphaël Glucksmann. Les deux sembleraient dans un mouchoir de poche ce dimanche soir, selon les enquêtes d'opinion établies lors de la campagne. Mais on se souvient que Nathalie Loiseau, qui incarnait la liste LREM il y a cinq ans aux européennes, avait atteint 21,25% à Vittel, contre 4,85% pour la liste de gauche à l'époque. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà éclaté. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 à Vittel, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 13,56% des votes dans la localité. Un chiffre à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses. Le verdict est évidemment dépendant cette fois du pointage réalisé par Manon Aubry, Marie Toussaint ou encore Léon Deffontaine.

17:08 - La liste RN favorite pour les européennes à Vittel ? Le nombre de bulletins du RN sera très observé au niveau local pour cette élection. À Vittel, on note que le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 25,21% à l'issue du précédent rendez-vous européen et Marine Le Pen 25,22% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo tranche avec ce que prédisent les sondages récents au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points ajoutés pour le RN entre les dernières européennes et l'élection de ce mois de juin.

15:02 - Situation favorable à Renaissance à Vittel ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Vittel lors du premier tour de la présidentielle, avec 29,62%, arrivant devant Marine Le Pen. La représentante du RN obtenait 25,22%. Et elle ne rattrapait pas Emmanuel Macron au second tour avec 45,77% contre 54,23%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité quelques semaines plus tard, lors des élections législatives, avec 14,52% au premier tour, contre 39,34% pour le binôme Les Républicains. Sur la commune de Vittel, c'est finalement une majorité Les Républicains qui sera préférée au cours du second tour, confirmant la mise à l'écart du RN.

12:45 - À Vittel, Jordan Bardella au sommet en 2019 Regarder en arrière apparait de nouveau comme avisé au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Qui s'était imposé lors des européennes en 2019 ? Il y a cinq ans, à Vittel, la liste Rassemblement national, qui avait déjà à sa tête Jordan Bardella, l'avait emporté, cumulant 25,21% des votes face à Nathalie Loiseau à 21,25% et François-Xavier Bellamy à 13,29%. C'étaient alors 567 habitants qui s'étaient tournés vers elle dans la ville.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Vittel Quel impact auront les habitants de Vittel sur les résultats des européennes ? Avec un pourcentage de demandeurs d'emploi de 13,11% et une densité de population de 216 hab par km², le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets majeurs. Le pourcentage de familles détenant au moins une automobile (62,26%) souligne le poids des questions de mobilité et d'environnement dans les interrogations des 2 210 votants. Par ailleurs, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (16,72%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,88%) font ressortir les défis économiques et sociaux qui préoccupent les habitants. Les chiffres sur l'instruction à Vittel mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 37,67% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - Participation aux dernières européennes à Vittel : un regard approfondi L'annonce des résultats des européennes 2024 est autant attendue que le taux de participation qui est toujours trop bas lors de ce type de rendez-vous électoral. Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de l'Hexagone : le pourcentage d'abstention aux élections européennes représentait 49,9%. Pour comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette commune, il est nécessaire d'analyser les résultats des dernières consultations démocratiques. Il y a 5 ans, pendant les précédentes européennes, le taux d'abstention atteignait 46,0% des votants de Vittel, contre un taux d'abstention de 55,33% pour les élections européennes de 2014.

09:30 - Participation à Vittel : les leçons des précédentes élections L'une des grandes inconnues des européennes 2024 sera indiscutablement l'abstention à Vittel. La perte de pouvoir d'achat et ses conséquences sur le quotidien des Français pourraient ramener les habitants de Vittel dans les isoloirs. Il y a 2 ans, pour le premier tour de la présidentielle, le taux d'abstention s'était hissé à 27,48% dans la ville. L'abstention était de 27,58% au second tour. Pour mémoire, dans la ville, le taux d'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 48,74% au premier tour. Au deuxième tour, 48,75% des électeurs ne se sont pas déplacés. Peut-on pronostiquer l'abstention cette année à Vittel ?