Elections les plus proches, les législatives avaient donné un beau score pour le Rassemblement national à Vonnas. Le parti frontiste avait terminé en tête dans la localité avec 22,82% au premier tour avant un formidable 61,92% au 2e sur la circonscription couvrant la zone. Lors de l'élection du chef de l'Etat quelques mois plus tôt, le scénario était différent avec Emmanuel Macron en tête grâce à 30,82% au premier tour, devant Marine Le Pen avec 27,96% et Jean-Luc Mélenchon avec 13,86%. Au second, Emmanuel Macron l'emportait avec 53,71% devant Marine Le Pen (46,29%).

11:45 - Vonnas et l'Europe : démographie, économie et choix électoraux

Aujourd'hui, les urnes se sont ouvertes pour les élections européennes à Vonnas comme dans toute la France. Avec ses 3 216 habitants, cette commune cosmopolite représente la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 231 entreprises sur son territoire illustre son dynamisme. Dans la commune, 36 % de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 10,29 % de 75 ans et plus, ce qui pourrait agir sur les priorités des mesures européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. Vonnas forme une communauté diversifiée, avec ses 167 résidents étrangers, soit 5,22% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Au sein de cette mosaïque sociale, près de 45,56% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 1059,09 € pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. À Vonnas, les problématiques locales, tels que le chômage, l'écologie et l'immigration, rejoignent celles de l'Europe.