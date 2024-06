Résultat des européennes à Vougy : l'élection 2024 en direct

En direct

18:27 - Que vont choisir les votants de Vougy ? Le nombre de votes de la liste de Jordan Bardella sera la clé du scrutin à l'échelle locale pour cette élection des députés européens. Si en France, les sondeurs dessinent une progression moyenne du Rassemblement national à environ 10 points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des européennes 2019 (ce qui propulserait virtuellement Bardella à 40% dans la commune), il faut noter néanmoins que le parti n'a visiblement gagné que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La tendance devrait donc être plus limitée localement.

15:02 - Les tendances clés de 2022 avant les élections européennes Les dernières consultations en date, les élections législatives, avaient abouti à un bon démarrage pour le Rassemblement national à Vougy. Le parti d'extrême droite s'était hissé en tête dans la commune avec 29,50% au 1er round, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket Les Républicains (Vougy ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 32,42% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 24,16% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 16,03%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 56,27%, devant Emmanuel Macron à 43,73%.

12:45 - Jordan Bardella au sommet lors des dernières élections européennes à Vougy Quel résulat était tombé à l'issue des européennes précédentes ? Revenir cinq ans en arrière semble toujours logique au moment du scrutin d'aujourd'hui. C'est la liste Rassemblement national dirigée par Bardella qui s'était imposée aux élections européennes à l'époque à Vougy, avec 30,54% des bulletins, soit 142 voix dans la ville, devant la liste de Nathalie Loiseau avec 15,27% qui avait elle-même devancé François-Xavier Bellamy avec 12,69%.

11:45 - Vougy : démographie, élections et perspectives d'avenir Comment les électeurs de Vougy peuvent-ils peser sur le résultat des élections européennes ? Avec un pourcentage de 38% d'habitants âgés de 29 ans et moins, et un taux de chômeurs de 9,87%, la jeunesse et les personnes sans emploi constituent des groupes démographiques essentiels. Qui plus est, le taux de ménages propriétaires (76,0%) met en avant l'importance des questions concernant le logement et l'urbanisation. Le taux de foyers ne détenant aucune voiture (9,39%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 419 votants sur des questions de transport et d'infrastructure. D'autres part, la présence d'une population étrangère de 8,08% et d'une population immigrée de 11,68% indique des enjeux de cohabitation interculturelle. Les chiffres sur l'instruction à Vougy mettent en avant une diversité de qualifications, avec 29,06% des habitants non diplômés, cela souligne l'importance de mettre en place des programmes visant à améliorer l'accessibilité à l'éducation.

10:30 - À Vougy, quelle participation aux précédentes européennes ? Au fil des rendez-vous électoraux antérieurs, les 1 607 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs préférences de vote. A l'occasion des élections européennes de 2019, parmi les 500 personnes en âge de voter à Vougy, 55,36% avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote, contre un taux d'abstention de 63,9% lors du scrutin de 2014. Cette élection européenne verra-t-elle une augmentation de l'abstention des citoyens français comme en 2009 où un record avait été enregistré avec 59,37% ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà scrutée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,26% à 12h et seulement 43,29% à 17h.

09:30 - Coup d'envoi des européennes à Vougy : la participation en question Le taux d'abstention sera immanquablement un facteur clé du scrutin européen à Vougy. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 atteignait 61,52% au premier tour et seulement 63,18% au second tour. Peut-on pronostiquer l'abstention pour les élections européennes à Vougy ? Il y a 2 ans, pour le deuxième tour de l'élection présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 23,03% des électeurs de la commune, contre une abstention de 21,44% au premier tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, le taux d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour.