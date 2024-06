Résultat des européennes à Voulmentin : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Rassemblement national : quel score à Voulmentin à l'issue des européennes ? Si on compare le résultat de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 3 points à Voulmentin. Mais la marche pourrait se trouver encore plus haute aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion donnant plutôt aux candidats RN une explosion de près de 10 points en comparaison de l'élection européenne précédente. De quoi s'attendre à 32% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les habitants de Voulmentin plutôt pour Macron il y a deux ans Marine Le Pen avait été distancée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la commune avec 25,64% contre 34,53% pour Emmanuel Macron. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 41,9% contre 58,1%. Le RN ratait aussi la première marche dans la localité par la suite, lors des législatives, avec 20,39% au premier tour, contre 31,40% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Au second round, c'est encore un binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui remportera le plus de voix, avec 55,34% sur l'unique circonscription couvrant Voulmentin.

12:45 - En 2019, Nathalie Loiseau devant les autres lors des élections européennes Les résultats de ce dimanche soir vont-ils confirmer le choix des électeurs de 2019 ? Le podium des dernières européennes à Voulmentin était composé de la liste de Nathalie Loiseau avec 28,3% des suffrages, s'imposant donc face à la liste de Jordan Bardella avec 22,37% et François-Xavier Bellamy avec 10,51%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Voulmentin À Voulmentin, les facteurs démographiques et socio-économiques définissent le paysage politique et peuvent jouer un rôle lors des élections européennes. Dans le village, 20,93% de la population est âgée de 14 ans et moins, et 21,64% de 60 ans et plus. La répartition par âge peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en matière d'éducation et de soins de santé. Avec ses 7,76% d'agriculteurs pour 1 124 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Enfin, des indicateurs tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (1,16%) et le nombre de résidences HLM (2,78% des logements) indiquent les défis économiques et sociaux qui tracassent les électeurs. Les données sur l'instruction à Voulmentin mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 16,79% des résidents ont obtenu seulement le baccalauréat par exemple. Il est essentiel de garantir que les politiques européennes s'adaptent aux réalités locales.

10:30 - Voulmentin : retour sur la participation aux dernières européennes Avec une participation qui baisse continuellement depuis des années lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Sur l'ensemble du territoire, le record d'abstention a été enregistré à l'occasion du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 66,72%. À Voulmentin, 73,48% des votants ne s'étaient pas déplacés. Au fil des élections antérieures, les 1 144 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs préférences de vote. Au moment des dernières élections européennes, parmi les 408 personnes en âge de voter à Voulmentin, 49,75% avaient boudé les urnes, contre une abstention de 57,28% il y a 10 ans.

09:30 - Participation à Voulmentin : que retenir des précédentes élections ? À Voulmentin, l'un des critères forts de ce scrutin européen 2024 sera sans aucun doute le taux de participation. L'inflation et son impact sur le quotidien des Français seraient susceptibles d'inciter les citoyens de Voulmentin (79150) à s'intéresser plus fortement du scrutin. Pour le premier tour de la dernière présidentielle, 23,38% des personnes aptes à participer à une élection dans la ville avaient boudé les urnes, contre une abstention de 23,26% au deuxième tour. En proportion, au niveau de l'Hexagone, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, c’était plus qu’en 2017.