Résultat des européennes à Vulbens : l'élection 2024 en direct

Si on s'en tient à la progression du Rassemblement national pronostiquée par les études sondagières à l'échelle nationale aujourd'hui, soit près de 10 points de plus pour la liste Bardella en 2024 qu'en 2019, le score de celui-ci devrait se situer à environ 24% à Vulbens. Une projection qui semble logique compte tenu des électeurs déjà conquis par la formation politique dans la localité ces dernières années, entre 2019 et 2022 : une hausse de 5 points qui peut encore croître.

15:02 - Emmanuel Macron en tête lors de la dernière présidentielle à Vulbens

C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en première position à Vulbens lors du premier tour de la présidentielle, avec 33,2%, battant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 19,35%. Et elle n'arrivait pas à reprendre l'avantage au second tour avec 37,11% contre 62,89%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis à Vulbens quelques jours plus tard, lors des élections législatives, avec 10,09% au premier tour, contre 41,01% pour le binôme Les Républicains. Au second round, c'est encore un binôme Les Républicains qui remportera le plus de voix, avec 70,24% sur la seule circonscription recouvrant Vulbens.