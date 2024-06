Résultat des européennes à Westhoffen : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Rassemblement national : quel score aux européennes à Westhoffen ? A l'échelle locale, le résultat de la liste Bardella lors des européennes sera très scruté. En mettant de côté les législatives, la progression du RN est déjà solide à Westhoffen entre Jordan Bardella en 2019 (25,9%) et Marine Le Pen en 2022 (30,07% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'acsension s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver tout proche des 40% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Avantage Hayer à Westhoffen ? C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en pôle position à Westhoffen lors du premier tour de la présidentielle, avec 31,81%, devant Marine Le Pen. La candidate du RN obtenait 30,07%. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 45,83% contre 54,17%. Le RN ratait aussi la première marche à Westhoffen un mois plus tard, lors des élections des députés, avec 24,53% au premier tour, contre 28,77% pour le binôme Ensemble ! (Majorité présidentielle). Sur la commune de Westhoffen, c'est finalement une majorité Ensemble ! (Majorité présidentielle) qui sera choisie au moment du second tour, achevant l'échec de l'ancien FN.

12:45 - Quel était le verdict des européennes à Westhoffen en 2019 ? Regarder en arrière apparait de nouveau comme avisé au moment d'anticiper le scrutin d'aujourd'hui. Quel verdict était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 179 électeurs de Westhoffen avaient été séduits par le RN à l'époque, aux élections du Parlement européen. La liste Bardella glanait 25,9% des suffrages devant Nathalie Loiseau à 23,44% et Yannick Jadot à 14,91%.

11:45 - Influence des facteurs démographiques sur les élections à Westhoffen Dans la ville de Westhoffen, une variété de caractéristiques démographiques et socio-économiques influencent le résultat des européennes. Le taux de chômage à 5,75% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs quant aux mesures européennes sur le travail. Avec 50,81% de population active et une densité de population de 81 hab par km², peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de familles ne disposant d'aucune voiture (17,1%) montre une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait impacter les 651 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (9,88%) met en lumière des impératifs d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (5,78%) fait ressortir des enjeux de stabilité de l'emploi. Les données sur l'instruction à Westhoffen mettent en avant des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 16,96% des résidents ayant obtenu seulement le baccalauréat par exemple. L'UE devrait prendre en compte ces disparités et proposer des mesures concrètes pour favoriser l'égalité des chances.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus ce midi : la situation à Westhoffen Au cours des dernières années, les 1 719 habitants de cette ville ont révélé leurs habitudes de vote. En 2019, au moment des européennes, sur les 725 inscrits sur les listes électorales à Westhoffen, 44,23% avaient refusé de se rendre aux urnes, contre une abstention de 51,06% il y a 10 ans. Près de la moitié des électeurs français ne se sont pas rendus dans un bureau de vote pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle en 2024 ? Les chiffres nationaux de 2019 étaient les suivants : l'abstention aux européennes s'élevait à 50%.

09:30 - Les européennes à Westhoffen sont lancées Le taux de participation sera immanquablement un critère déterminant de ces européennes à Westhoffen. Pour mémoire, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux législatives 2022 atteignait 52,13% au premier tour et seulement 51,91% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il cette année à Westhoffen ? Il y a 2 ans, au deuxième tour de la présidentielle, le pourcentage d'abstention avait atteint 20,04% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux d'abstention était de 21,31% au premier tour. Pour mémoire, à l'échelle du pays, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au second tour, c'était presque un record.