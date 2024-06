Résultat des européennes à Wihr-au-Val : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes à Wihr-au-Val En mettant de côté les législatives, la progression du RN semble déjà puissante à Wihr-au-Val entre Jordan Bardella en 2019 (18,67%) et Marine Le Pen en 2022 (23,4% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'évolution pourrait être plus importante encore aux européennes 2024, les instituts de sondages donnant plutôt à la liste de Jordan Bardella une progression d'environ 10 points comparé à 2022 dans l'ensemble du pays, soit dix points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à environ 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'à l'échelle nationale.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives à Wihr-au-Val Wihr-au-Val avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 23,4%, Marine le Pen était reléguée au second rôle par son rival, bénéficiant de 35,09% des voix. Et elle ne faisait pas mieux au second tour avec 41,78% contre 58,22%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité quelques jours plus tard, lors des élections des députés, avec 16,67% au premier tour, contre 28,04% pour le binôme Ensemble !. Il n'y arrivera pas plus au second tour, laissant également le binôme La République en Marche finir gagnant.

12:45 - Nathalie Loiseau au sommet lors des européennes 2019 à Wihr-au-Val Les résultats de ce 9 juin vont-ils concorder avec le choix des électeurs de 2019 ? Le Rassemblement national n'avait pas percé à l'époque, la liste de Jordan Bardella finissant à la deuxième place à 18,67% aux élections européennes. La liste de Nathalie Loiseau confisquait la première place avec 24,21%.

11:45 - Élections européennes à Wihr-au-Val : impact de la démographie et de l'économie locale Les caractéristiques démographiques et socio-économiques de Wihr-au-Val révèlent des tendances évidentes susceptibles d'influencer le résultat des élections européennes. La jeunesse et les personnes sans emploi sont des segments clés dans le village, avec près de 27% de la population ayant moins de 30 ans, et un taux de chômeurs de 6,68%. De plus, le taux de ménages propriétaires (82,88%) souligne l'importance des thématiques concernant l'habitat et l'urbanisation. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (85,95%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 522 électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. De surcroît, des aspects tels que le nombre de familles monoparentales (10,39%) et le nombre de résidences HLM (0,0% des logements) font ressortir les enjeux sociaux et économiques auxquels la commune doit faire face. Les données sur l'éducation à Wihr-au-Val mettent en exergue une diversité de qualifications, avec 16,74% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur le taux d'abstention.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : quelle situation à Wihr-au-Val ? L'observation des résultats des rendez-vous électoraux passés permet de cerner davantage le vote des citoyens de cette commune. Lors des dernières élections européennes, 583 électeurs de Wihr-au-Val (Haut-Rhin) avaient pris part au scrutin (soit 55,79%). Le taux de participation était de 52,42% lors du scrutin de 2014. Le résultat des européennes 2024 est aussi attendu que le taux de participation qui est toujours trop bas lors de ce type d'élection. Les chiffres du pays en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux européennes s'élevait à 50,12%.

09:30 - Abstention à Wihr-au-Val : que retenir des précédentes élections ? À Wihr-au-Val, la participation constituera indéniablement l'une des clés des élections européennes. Pour mémoire, dans la ville, le pourcentage de participation aux législatives 2022 atteignait 51,38% au premier tour. Au second tour, 45,62% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Qu'en sera-t-il pour les européennes à Wihr-au-Val ? Il y a deux ans, pour le second tour de la dernière présidentielle, sur les 1 023 personnes en âge de voter au sein de la ville, 79,77% avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 80,25% au premier tour, c'est-à-dire 821 personnes. A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet majeur en avril 2022. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.