Résultat des européennes à Willgottheim : l'élection 2024 en direct

En direct

18:26 - Quel candidat vont désigner les supporters de la droite à Willgottheim ? Les sondeurs imaginent une liste Bardella à environ un tiers des voix dans l'Hexagone ce 9 juin, soit dix points de plus que son score de 2019. Logiquement, cette dynamique devrait l'approcher de 35% à Willgottheim, soit dix points de plus également que son score de 2019 dans la commune. Mais Willgottheim n'est pas la France et on note que le parti n'a pour l'instant grappillé ici que 1 point de plus entre 2019 et 2022 pour le premier tour de Marine Le Pen. Voilà qui devrait relativiser les projections les plus hâtives.

15:02 - Les inscrits de Willgottheim plutôt pour Emmanuel Macron en 2022 Willgottheim avait préféré Emmanuel Macron il y a deux ans pour le premier tour de l'élection présidentielle. Avec 26,17%, Marine le Pen était distancée en deuxième position par son rival, bénéficiant de 32,33% des suffrages. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 48,72% contre 51,28%. Le RN n'a pas plus convaincu à Willgottheim quelques semaines plus tard, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 21,46% au premier tour, contre 28,07% pour le binôme Ensemble !. Le second tour restera sur cette partition, laissant également le binôme LREM remporter le scrutin.

12:45 - Nathalie Loiseau au sommet lors des européennes 2019 à Willgottheim Quels étaient les résultats des européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière semble toujours pertinent au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Nathalie Loiseau gagnait à Willgottheim lors des élections du Parlement européen à l'époque, avec 26,35%. Le RN de Jordan Bardella était alors relégué au second plan avec 25% des voix.

11:45 - Les données démographiques de Willgottheim révèlent les tendances électorales Dans les rues de Willgottheim, le scrutin est en cours. Avec ses 1 073 habitants, ce village peut compter sur une certaine vitalité démographique. Avec 90 entreprises, Willgottheim offre un environnement favorable à l'innovation et l'entrepreneuriat. Le pourcentage de familles détenant au moins une voiture (86,53 %) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les interrogations des citoyens. Les citoyens, dont 37,5% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette diversité sociale, près de 43,79% des ménages sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 586,08 euros pourrait devenir un obstacle à plus de prospérité. Pour finir, Willgottheim incarne les intérêts et les aspirations de l'Europe contemporaine.

10:30 - Willgottheim : la mobilisation des habitants aux européennes Choisir les futurs eurodéputés n'étant pas la priorité des citoyens français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record en ce 9 juin ? Au niveau du pays tout entier, les élections régionales 2021 ont connu la participation la plus basse jamais enregistrée en France, atteignant 33,3% lors du premier tour. À Willgottheim, 67,36% des votants avaient participé. Pour cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville, il faut étudier les résultats des derniers scrutins européens. A l'occasion des européennes de 2019, 465 électeurs de Willgottheim (Bas-Rhin) s'étaient rendus dans l'isoloir (soit 57,84%). Le taux de participation était de 48,65% en 2014.

09:30 - La participation aux européennes à Willgottheim Qu'en sera-t-il de la participation ce 9 juin 2024, lors des européennes à Willgottheim ? La baisse du pouvoir d'achat et ses retombées sur le quotidien des familles seraient susceptibles de pousser les habitants de Willgottheim à ne pas rester chez eux. En avril 2022, pour le second tour de la dernière élection présidentielle, 83,09% des personnes aptes à voter dans la localité avaient pris part au scrutin, à comparer avec une participation de 83,46% au premier tour, ce qui représentait 676 personnes. Pour comparer, à l'échelle de la France, le taux de participation à la présidentielle 2022 se chiffrait à 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, c’était moins qu’en 2017.