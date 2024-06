Résultat des européennes à Yenne : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Les derniers chiffres à Yenne La cité d'Yenne avait plébiscité Marine Le Pen à l'issue de l'élection à la présidence de la République de 2022 puisque la leader de l'ancien FN écrasait le match avec 28,6% au 1er round. Au 2e tour, face à Emmanuel Macron, elle avait aussi une longueur d'avance avec 50,23%. Lors de l'échéance suivante, l'extrême droite n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, cumulant 25,41% des suffrages sur place, contre 26,04% pour le binôme La République en Marche. Au second tour, il échouait également, laissant la première place au binôme concurrent avec 54,39%.

12:45 - Que retenir des élections européennes à Yenne en 2019 ? Le résultat de ce 9 juin au soir va-t-il répéter l'équilibre de 2019 ? Le résultat de la liste du Rassemblement national, avec un certain Jordan Bardella tête de liste à l'époque, était au plus haut à Yenne, à 27,79%. Le RN doublait Nathalie Loiseau à 21,5% et Yannick Jadot à 12,17%.

11:45 - Élections à Yenne : l'impact des caractéristiques démographiques Dans la ville d'Yenne, la population exerce-t-elle une influence sur les résultats des européennes ? Dans la ville, 18,59% des résidents sont des enfants, et 26,6% ont 60 ans et plus. La répartition démographique pourrait avoir un effet sur les priorités des directives européennes en ce qui concerne l'instruction et la santé. Le pourcentage de ménages détenant au moins une voiture (71,53%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 1 131 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. D'autres part, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (17,68%) et le nombre de personnes bénéficiaires du RSA (1,24%) indiquent les enjeux de solidarité et d'intégration sociale auxquels la commune doit faire face. Les chiffres sur l'éducation à Yenne mettent en avant une diversité de qualifications, avec 29,06% des habitants sans diplôme, cela souligne un besoin important de renforcement des politiques éducatives.

10:30 - Elections européennes passées à Yenne : retour sur la participation électorale Au cours des consultations démocratiques passées, les 3 092 habitants de cette localité ont révélé leurs habitudes de vote. En 2019, à l'occasion des européennes, le pourcentage d'abstention atteignait 49,04% des inscrits sur les listes électorales d'Yenne, à comparer avec une abstention de 54,22% pour les élections européennes de 2014. Les élections européennes mobilisent généralement moins que les autres élections. L'année 2024 fera-t-elle exception ? À travers tout le pays, le record d'abstention a été constaté durant le premier tour des élections régionales 2021. Il atteignait 67%. À Yenne, 64,08% des votants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - C'est l'heure de voter à Yenne : l'abstention au cœur des préoccupations Ce dimanche, lors des élections européennes à Yenne, qu'en sera-t-il de l'abstention ? La hausse généralisée des prix qui pèse sur les finances des ménages cumulée avec les craintes engendrées par la situation géopolitique actuelle seraient de nature à renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs d'Yenne. A l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le pourcentage d'abstention s'était élevé à 21% des inscrits sur les listes électorales de la commune. Le taux d'abstention était de 23,36% au second tour. En proportion, à l'échelle de la France, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au deuxième tour, plus qu'en 2017.