En direct

19:13 - Quel candidat vont désigner les électeurs de la Nupes au Bourget-du-Lac ? L'union de gauche aux législatives ayant éclaté, qu'adviendra-t-il de ses électeurs pour ces élections européennes ? Lors du premier round des élections législatives, la candidature Nupes avait attiré 25,85% des bulletins dans la commune. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du PS, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà en lice en 2019, Glucksmann avait glané 5,59% au Bourget-du-Lac, contre 27,72% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes au Bourget-du-Lac Le résultat des élections européennes à l'échelle locale sera regardé au prisme de la dynamique RN, comme dans le reste de la France. Si à l'échelle nationale, les intentions de vote prévoient une progression du RN à près de dix points de plus aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui amènerait Bardella à 26% dans la commune), il faut réaliser pourtant que ce dernier n'a enregistré que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La dynamique devrait donc être plus mesurée localement.

15:02 - Les votants du Bourget-du-Lac penchaient pour Macron il y a deux ans C'est Emmanuel Macron qui était arrivé en tête au Bourget-du-Lac lors du premier tour de la présidentielle, avec 28,94%, devant Marine Le Pen. La présidente du RN obtenait 19,74%. Et elle s'inclinait face à Emmanuel Macron au second tour avec 36,85% contre 63,15%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis dans la localité un mois plus tard, lors des législatives, avec 16,53% au premier tour, contre 26,99% pour le binôme Ensemble !. Au deuxième tour, c'est encore un binôme La République en Marche qui glanera le plus de suffrages, avec 58,67% sur l'unique circonscription couvrant Le Bourget-du-Lac.

12:45 - 27,72% pour Nathalie Loiseau lors des élections européennes 2019 au Bourget-du-Lac Se retourner sur le dernier test apparait aussi comme indispensable au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. Quel verdict était tombé à l'issue des européennes en 2019 ? Très haut placé dans les sondages, Jordan Bardella avait trouvé plus fort que lui aux européennes dans la commune. La tête de liste achevait la campagne troisième, avec 16,54%, derrière Nathalie Loiseau avec 27,72% et Yannick Jadot avec 16,6%.

11:45 - Les données démographiques du Bourget-du-Lac révèlent les tendances électorales A la mi-journée des européennes, Le Bourget-du-Lac foisonne de diversité et d'activités. Avec ses 4 933 habitants, cette agglomération cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. Ses 579 entreprises témoignent d'une économie prospère. Le taux de ménages ne disposant d'aucune voiture (26,49 %) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile, ce qui peut impacter les électeurs sur des problématiques de transport et d'environnement. Le Bourget-du-Lac forme une communauté diversifiée, avec ses 125 résidents étrangers, soit 2,55% de sa population, contribuant à la richesse sociale et culturelle de la ville. Avec un salaire moyen mensuel net de 2596,03 euros/mois, la ville désire un avenir prospère. Au Bourget-du-Lac, où les moins de 30 ans représentent 45% de la population, les élections sont l'opportunité d'un avenir en communion.

10:30 - Retour sur l'abstention aux élections européennes précédentes au Bourget-du-Lac Les européennes mobilisant moins que les autres élections, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? Sur l'ensemble du territoire, la plus mauvaise participation jamais enregistrée l'a été lors du premier tour des régionales 2021. Elle atteignait 33,3%. Au Bourget-du-Lac, 67,57% des habitants avaient voté. Au cours des dernières années, les 5 031 habitants de cette ville ont laissé entrevoir leurs habitudes de vote. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 55,82% des inscrits sur les listes électorales du Bourget-du-Lac, contre une participation de 46,89% il y a dix ans.

09:30 - C'est l'heure de voter au Bourget-du-Lac : les européennes débutent Au Bourget-du-Lac, le taux d'abstention constituera indéniablement l'un des critères principaux des européennes. Pour rappel, dans l'agglomération, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 48,42% au premier tour et seulement 51,01% au deuxième tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes au Bourget-du-Lac ? Il y a 2 ans, à l'occasion du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 3 408 inscrits sur les listes électorales dans l'agglomération, 20,51% étaient restés chez eux, contre un taux d'abstention de 16,34% au premier tour. A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà examinée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,48% à 12 heures et seulement 65,00% à 17 heures pour le premier tour, moins qu'en 2017.