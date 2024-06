En direct

19:35 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives au Breuil-sur-Couze convoité L'union des partis de gauche aux législatives ayant explosé, que choisiront ses électeurs lors de ces élections européennes ? A l'issue du premier tour des élections du Parlement, en 2022 au Breuil-sur-Couze, le binôme Nupes avait en effet glané 35,66% des votes dans la localité, un score supérieur à son résultat national. Quelle part votera pour la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les intentions de vote ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann avait atteint 6,19% au Breuil-sur-Couze, contre 14,52% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Dernière question dans ce duel, sur quelle base peut compter Valérie Hayer dans la commune : les 14,52% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 21,51% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 16,96% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Quel résultat aux européennes du Breuil-sur-Couze pour la liste RN ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera très commenté pour ces élections européennes, à l'échelle locale, comme dans le reste de la France. Si on gomme les particularités locales qui peuvent sans doute s'appliquer aux législatives, la progression du RN est déjà forte au Breuil-sur-Couze entre Jordan Bardella en 2019 (22,38%) et Marine Le Pen en 2022 (27,77% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'acsension s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% en France, soit 10 points de plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à près de 30% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les inscrits du Breuil-sur-Couze plutôt pour Le Pen au premier tour de la présidentielle L'élection présidentielle avait donné un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la cité. La numéro 1 du parti d'extrême droite l'emportait avec 27,77% au 1er tour. Derrière, Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron arrivaient respectivement à 26% et 21,51% des voix. Pour le deuxième tour de cette présidentielle, c'est encore elle qui passait devant au Breuil-sur-Couze avec 52,12%, devant Emmanuel Macron à 47,88%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, le RN n'était plus majoritaire au premier tour des élections législatives dans la ville, cumulant 18,95% des suffrages sur place, contre 35,66% pour le binôme Nupes. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (60,45%).

12:45 - Jordan Bardella devant les autres en 2019 au Breuil-sur-Couze Revenir cinq ans en arrière apparait encore une fois comme une évidence au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? 22,38% des suffrages étaient tombés vers le Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux élections européennes, contre Nathalie Loiseau à 14,52% et Yannick Jadot à 12,86%. Le mouvement d'extrême droite s'était affiché en tête avec 94 électeurs du Breuil-sur-Couze.

11:45 - Tendances démographiques et électorales au Breuil-sur-Couze : ce qu'il faut savoir Comment la population du Breuil-sur-Couze peut-elle influencer les résultats des élections européennes ? Les jeunes et les personnes sans emploi sont des segments clés dans le bourg, avec près de 31% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 11,9%. Le pourcentage de ménages ne détenant aucune voiture (22,2%) montre une dépendance moindre à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 416 votants sur des problématiques de mobilité et d'environnement. Le nombre de bénéficiaires du RSA (1,34%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (6,36%) indique des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'éducation au Breuil-sur-Couze mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 26,41% des habitants n'ayant obtenu aucun diplôme, cela souligne l'importance d'investir dans l'éducation.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux élections européennes au Breuil-sur-Couze Au cours des dernières années, les 1 134 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Pendant les élections européennes 2019, 40,74% des personnes aptes à voter au Breuil-sur-Couze avaient boudé les urnes, contre une abstention de 51,58% en 2014. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record lors de ces élections européennes ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet majeur aux élections européennes de 2019. Elle représentait 19% à 12 heures et seulement 43% à 17h.

09:30 - Les élections européennes sont lancées au Breuil-sur-Couze : scrutin en cours L'une des grandes inconnues du scrutin européen sera immanquablement l'étendue de l'abstention au Breuil-sur-Couze. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière élection présidentielle, le taux de participation avait représenté 81,08% des inscrits sur les listes électorales de la localité, contre une participation de 74,06% au deuxième tour, ce qui représentait 588 personnes. En proportion, dans la localité, le pourcentage de participation aux élections législatives 2022 s'élevait à 51,81% au premier tour. Au second tour, 47,76% des citoyens ont exercé leur droit de vote. La guerre au Moyen-Orient ainsi que ses répercussions en matière économique et énergétique sont notamment en mesure de ramener les habitants du Breuil-sur-Couze (63340) dans les bureaux de vote.