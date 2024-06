Résultat des européennes au Bugue : l'élection 2024 en direct

L'élection présidentielle avait offert un gros avantage à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La candidate de l'ancien Front national glanait 25,95% au 1er round contre 24,82% pour Emmanuel Macron et 19,24% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 49,28% contre 50,72%. Au moment de donner ou non des députés au président élu, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des législatives dans la commune, cumulant 19,02% des voix sur place, contre 23,02% pour le binôme Divers centre. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent avec 51,20%.

11:45 - Dynamique électorale au Bugue : une analyse socio-démographique

La démographie et la situation socio-économique du Bugue contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des électeurs, et donc leur influence sur les européennes. Le taux de chômage à 17,38% peut agir sur les attentes des habitants quant aux politiques européennes sur le travail. Avec 31,88% de population active et une densité de population de 91 habitants/km², la participation électorale sera-t-elle plus dynamique ? Le taux de familles ne détenant aucune voiture (41,68%) souligne une dépendance moindre à l'automobile, ce qui peut impacter les 1 055 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de bénéficiaires du RSA (3,02%) met en lumière la nécessité d'un suivi social, tandis que le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (15,08%) fait ressortir des défis de stabilité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 17,93%, comme au Bugue, indique un tourisme important dans la région. Les mesures de régulation des habitations secondaires peuvent aussi impacter l'engagement politique des habitants.