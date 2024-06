En direct

19:31 - Le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives au Champ-près-Froges convoité Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée Parti socialiste, s'était élevé à 6,67% au Champ-près-Froges, contre 20,78% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut aujourd'hui selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'il serait dans un mouchoir de poche avec la liste de la majorité de Valérie Hayer. Reste à savoir quel sera le report des suffrages de la Nupes, qui a déjà explosé malgré sa poussée lors des législatives. Cette base est élevée : lors du premier tour des législatives au Champ-près-Froges, le binôme Nupes avait en effet accumulé 24,68% des votes dans la commune. Une performance à affiner avec les 24% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Quels résultats pour la liste RN au Champ-près-Froges lors des européennes ? Le résultat des européennes à l'échelle locale sera analysé à travers le prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Si on associe le score de la liste RN aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on trouve une progression de 1 point au Champ-près-Froges. Mais celle-ci pourrait être encore plus élevée aux européennes 2024, les sondages annonçant plutôt aux lepénistes une explosion de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2019. De quoi prévoir 35% dans la ville cette fois ?

15:02 - Les derniers chiffres au Champ-près-Froges Marine Le Pen était reléguée en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 au Champ-près-Froges avec 26,53% contre 31,41% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 40,81% contre 59,19%. Le RN se prenait aussi les pieds dans le tapis au Champ-près-Froges un mois plus tard, lors des élections du Parlement, avec 22,96% au premier tour, contre 30,69% pour le binôme La République en Marche. Le second tour sera à l'avenant, voyant également le binôme LREM remporter le scrutin.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella au sommet lors des dernières européennes Le résultat de ce dimanche soir va-t-il confirmer l'équilibre de 2019 ? C'est la liste Jordan Bardella qui avait remporté les européennes à l'époque au Champ-près-Froges, avec 25,29% des bulletins dans l'urne devant la liste dirigée par Nathalie Loiseau avec 20,78% qui avait elle-même devancé la liste Yannick Jadot avec 14,71%.

11:45 - Impact des caractéristiques démographiques sur le paysage politique du Champ-près-Froges Devant les 2 bureaux de vote dispersés à travers Le Champ-près-Froges, les citoyens se réunissent pour exercer leur droit. Avec ses 1 346 habitants, ce bourg possède une certaine vitalité démographique. Ses 95 entreprises démontrent un certain dynamisme. Dans le bourg, 31 % des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 9,75 % sont des personnes âgées, ce qui peut avoir un effet sur les orientations des directives européennes, notamment en matière d'éducation et de santé. Les citoyens, dont 30,06% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette mosaïque sociale, près de 46,15% des familles sont des couples sans enfant. Cependant, une dette par habitant de 252,75 euros pourrait devenir un défi financier pour la ville. Le Champ-près-Froges manifeste la vivacité et l'authenticité d'une Europe en mutation.

10:30 - Les premiers chiffres sur la participation attendus ce midi : la situation au Champ-près-Froges Près d'un citoyen français sur deux ne s'est pas déplacé pour les européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se profile-t-elle en 2024 ? A l'échelle du pays tout entier, la participation était déjà examinée aux élections européennes de 2019. Elle s'élevait à 19,3% à 12h et seulement 43,3% à 17 heures. Comment ont voté les habitants de cette commune lors des consultations politiques antérieures ? En 2019, au moment des européennes, 536 inscrits sur les listes électorales du Champ-près-Froges (Isère) s'étaient rendus aux urnes (soit 56,07%), contre une participation de 42,95% lors des élections européennes de 2014.

09:30 - Quelles prévisions pour l'abstention aux européennes au Champ-près-Froges ? Au Champ-près-Froges, l'abstention constituera indiscutablement l'une des grandes inconnues de ce scrutin européen. Pour rappel, dans la ville, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 atteignait 54,48% au premier tour. Au deuxième tour, 56,1% des citoyens ne se sont pas déplacés. Il y a 2 ans, au premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 053 personnes en âge de voter au sein de la ville, 22,32% étaient restées chez elles. L'abstention était de 25,14% au second tour. Pour mémoire, au niveau de la France, le pourcentage d'abstention à l'élection présidentielle 2022 atteignait 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.