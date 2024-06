En direct

19:25 - Sur quel candidat vont se diriger les électeurs de la Nupes au Champ-Saint-Père ? Alors que la Nupes avait marqué les dernières élections en date, les législatives, elle a explosé en vol désormais, rendant très incertain le vote de gauche dans les isoloirs. Le jour du premier round des dernières législatives, en 2022, la candidature Nupes avait attiré 19,46% des votes dans la commune. Une poussée à comparer avec les 22% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (15,05% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,08% pour Yannick Jadot, 1,94% pour Fabien Roussel et 1,75% pour Anne Hidalgo). Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée des socialistes, et au coude-à-coude avec la liste macroniste de Valérie Hayer par les instituts de sondage ? En 2019, Glucksmann s'était arrogé 4,54% au Champ-Saint-Père, contre 20,34% pour la liste de la majorité portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Son résultat est évidemment dépendant cette fois des scores de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du communiste Léon Deffontaine.

17:08 - Quel résultat aux européennes du Champ-Saint-Père pour la liste RN ? Législatives mises de côté, la progression du RN est déjà forte au Champ-Saint-Père entre Jordan Bardella en 2019 (28,17%) et Marine Le Pen en 2022 (33,98% au premier tour de la présidentielle), de l'ordre de 5 points. Mais l'évolution s'annonce plus importante encore aux européennes 2024, les intentions de vote offrant plutôt à la liste de Jordan Bardella un résultat de 30 à 33% dans l'ensemble du pays, soit beaucoup plus que les 23% de 2019. Le RN pourrait donc se trouver à 38% localement ce 9 juin, si la dynamique était la même qu'au niveau national.

15:02 - Les votants du Champ-Saint-Père penchaient pour Le Pen au premier tour de la présidentielle Le résultat du plus récent scrutin peut sembler un indicateur précieux au moment du rendez-vous politique du jour. Elections les plus proches, les législatives avaient donné lieu à un puissant résultat pour le Rassemblement national au Champ-Saint-Père. Le mouvement nationaliste s'était hissé en tête dans la ville avec 27,90% au 1er round, mais sera battu en revanche au second par le ticket Ensemble ! Sur la circonscription du lieu. Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques semaines plus tôt avec 33,98% au 1er tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,95% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 15,05%. Marine Le Pen s'imposait enfin au second round dans la commune avec 53,03%, devant Emmanuel Macron à 46,97%.

12:45 - Il y a cinq ans, des élections pleines d'enseignements Qu'avaient dit les européennes précédentes, en 2019 ? Regarder en arrière nous semble de nouveau logique au moment d'analyser le scrutin de ce 9 juin. Le score de la liste Rassemblement national, déjà chapeautée par Jordan Bardella aux européennes il y a cinq ans, était au plus haut au Champ-Saint-Père, à 28,17%, soit 180 voix. L'extrême droite devançait Nathalie Loiseau à 20,34% et Yannick Jadot à 11,27%.

11:45 - Le Champ-Saint-Père : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Comment les électeurs du Champ-Saint-Père peuvent-ils impacter le résultat des élections européennes ? La jeunesse et les personnes sans emploi jouent un rôle central dans la ville, avec près de 29% de la population ayant de 0 à 29 ans, et un taux de chômage de 14,23%. Le pourcentage de familles disposant d'au moins une voiture (67,89%) souligne une dépendance à l'égard de l'automobile, ce qui peut influencer les 713 votants sur des questions de transport et d'environnement. Le nombre de familles monoparentales (10,79%) révèle des impératifs de suivi social, alors que le taux de salariés en CDD (10,78%) indique des défis de stabilité du travail. Un taux de résidences secondaires de 17,22%, comme au Champ-Saint-Père, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires de résidences permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.

10:30 - Le Champ-Saint-Père : quel était le taux de participation aux précédentes élections européennes ? Au fil des précédents scrutins européens, les 1 967 habitants de cette ville ont dévoilé leurs habitudes de vote. Durant les européennes 2019, 50,83% des inscrits sur les listes électorales du Champ-Saint-Père avaient déserté les urnes, contre une abstention de 59,55% pour le scrutin de 2014. Assisterons-nous à une hausse de l'abstention des électeurs français aux européennes, similaire au record établi à 59,4% en 2009 ? A l'échelle de la France entière, le plus haut taux d'abstention a été observé durant le premier tour des régionales 2021, s'élevant à 66,7%. Au Champ-Saint-Père, 71,62% des habitants n'avaient pas pris la peine de se déplacer.

09:30 - Les européennes démarrent au Champ-Saint-Père : quel sera le taux d'abstention ? La participation sera indiscutablement l'une des clés de ces européennes 2024 au Champ-Saint-Père. Les populations des grandes et moyennes communes se déplacent souvent moins que dans les petites, cette réalité peut-elle évoluer pour les européennes ? Lors du premier tour de la présidentielle, 75,6% des électeurs habilités dans la localité avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 74,98% au deuxième tour, c'est-à-dire 1 097 personnes. A l'échelle de la France entière, la participation était déjà analysée il y a deux ans. Elle s'élevait à 25,5% à 12 heures et seulement 65,0% à 17 h pour le premier tour, moins qu'en 2017.