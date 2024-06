Une autre interrogation qui enveloppe ces élections européennes 2024 sera celle du vote de gauche après la rupture de la Nouvelle union populaire et sociale. Au cours du premier tour des législatives, la candidature Nupes avait attiré 18,59% des voix dans la localité. Quelle part optera pour la liste de Raphaël Glucksmann, représentant les socialistes, et annoncée dans un combat serré avec la liste macroniste de Valérie Hayer dans les sondages ? Déjà candidat il y a cinq ans, Glucksmann s'était élevé à 7,37% au Donjon, contre 15,93% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Une réponse manque enfin : celle de la base dont peut disposer Valérie Hayer dans la localité : les 15,93% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 24,41% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 24,87% de LREM au premier tour des législatives ?

17:08 - Au Donjon, une liste RN favorite ?

Alors que les sondages annoncent une dizaine de points gagnés par le RN à l'échelle de la France, entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024, Le Donjon semble néanmoins dans une dynamique plus mesurée. Entre Jordan Bardella en 2019 et Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022, le parti n'a en effet pas gagné de suffrages dans la ville.