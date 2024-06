En direct

18:18 - Quel candidat vont choisir les supporters de la droite au Fossat ? Le score du Rassemblement national sera un enseignement majeur pour ces élections des députés européens au niveau local, comme au niveau national. On note que Le Fossat fait partie des quelques communes où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 29,66% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 27,89% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prédisent les sondages aujourd'hui au niveau de la France, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre les européennes 2019 et les européennes 2024.

15:02 - Les résultats de la présidentielle et des législatives au Fossat Marine Le Pen a surperformé au Fossat au cours de la dernière élection présidentielle il y a deux ans avec un nombre de votes correspondant à 27,89% des suffrages dès le premier tour. Au second tour de l'élection, c'est encore la numéro 1 du parti frontiste qui se plaçait en tête au Fossat avec 53,82%, devant Emmanuel Macron à 46,18%. Un mois plus tard, le RN ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, grattant 10,61% des suffrages sur place, contre 62,86% pour le binôme Divers gauche. Au second tour, il échouait également, laissant le premier rang local au binôme concurrent (76,69%).

12:45 - 29,66% pour Jordan Bardella lors des dernières européennes au Fossat Le résultat de ce dimanche soir va-t-il confirmer le verdict de 2019 ? A l'époque, au Fossat, la liste du RN, avec un certain Jordan Bardella comme tête de file, avait battu les autres listes, avec 29,66% des voix devant Nathalie Loiseau à 17,59% et Raphaël Glucksmann à 8,66%. C'étaient alors 113 électeurs qui l'avaient choisie dans la cité.

11:45 - Le Fossat : l'impact de la démographie locale sur les élections européennes Devant le bureau de vote du Fossat, les citoyens se rassemblent pour choisir leurs eurodéputés. Avec une population de 1 051 habitants répartis dans 598 logements, ce village présente une densité de 74 hab/km². La variété socio-économique se reflète dans ses 100 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 671 foyers fiscaux. Le taux de ménages disposant d'au moins une voiture (72,07 %) souligne le poids des problématiques de mobilité et d'aménagement routier dans les préoccupations des citoyens. Les habitants, comprenant une proportion de 35,62% de retraités, feront-ils preuve d'engagement en exerçant leur droit de vote ? Dans cette mosaïque sociale, 39,51% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 1829,76 euros, accable une ville qui désire plus de prospérité. Au Fossat, les préoccupations locales, tels que le chômage, l'éducation et l'intégration, rejoignent celles de l'Europe.

10:30 - Le Fossat : quel était le taux de participation aux précédentes élections européennes ? Avec une participation qui baisse continuellement lors des élections, ce scrutin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Pour rappel, à l'échelle de l'Hexagone en 2019, le pourcentage d'abstention aux élections européennes représentait 50%. L'analyse des résultats des précédentes élections permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette commune. Cinq ans auparavant, pendant les précédentes européennes, 45,59% des personnes habilitées à voter au Fossat avaient refusé de se rendre à leur bureau de vote. Le taux d'abstention était de 53,94% il y a 10 ans.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Le Fossat L'un des facteurs clés du scrutin européen sera immanquablement le taux d'abstention au Fossat. L'inflation et ses conséquences sur la vie des Français seraient notamment susceptibles de renforcer l'intérêt du scrutin aux yeux des électeurs du Fossat. En avril 2022, lors du premier tour de la dernière élection présidentielle, sur les 752 inscrits sur les listes électorales au sein de la ville, 18,75% étaient restés chez eux. L'abstention était de 23,4% au deuxième tour. Au niveau de la France entière, la participation était déjà un sujet majeur il y a deux ans. Elle atteignait 25% le midi et seulement 65% à 17 h pour le premier tour, c’était moins qu’en 2017.