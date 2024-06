Résultat des européennes au Garric : l'élection 2024 en direct

En direct

18:28 - Les performances du Rassemblement national avant les européennes au Garric Si dans toute la France, les sondages chiffrent une progression moyenne du RN à environ dix points aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui amènerait virtuellement Bardella à 37% dans la commune), on remarque pourtant que le parti n'a en fait pris que 2 points de plus entre 2019 et la candidature de Marine Le Pen au premier tour de la présidentielle 2022. La tendance pourrait donc être moins puissante localement.

15:02 - Avantage Rassemblement au Garric ? Elections les plus proches, les élections législatives avaient abouti à un excellent démarrage pour le RN au Garric. Le parti d'extrême droite était arrivé en tête dans la commune avec 29,80% au 1er tour, mais sera battu en revanche au deuxième par le ticket LREM sur la circonscription du lieu. Le RN a même obtenu un pourcentage plus élevé aux législatives 2022 que Marine Le Pen en personne lors de l'élection du président de la République quelques mois plus tôt. La cheffe du parti avait engrangé 29,16% au premier tour et 54,43% au 2e dans la cité.

12:45 - Il y a cinq ans, Jordan Bardella en tête lors des élections européennes Se retourner sur le dernier test peut toujours sembler une évidence au moment de se préparer au résultat du le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? 27,92% des votes s'étaient portés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella il y a cinq ans, aux européennes, contre Nathalie Loiseau à 15,75% et Manon Aubry à 11,36%. Le mouvement nationaliste avait réuni ainsi pas moins de 172 votants du Garric.

11:45 - Comprendre l'électorat du Garric : un regard sur la démographie locale Devant le bureau de vote du Garric, les citoyens se réunissent pour choisir leurs eurodéputés. Dotée de 620 logements pour 1 282 habitants, la densité de la ville est de 55 habitants/km². Ses 63 entreprises témoignent d'un certain dynamisme. Dans le bourg, 28 % des résidents sont âgés de moins de 30 ans, et 9,04 % sont des personnes âgées, ce qui pourrait agir sur les priorités des politiques européennes en matière d'instruction et de soins de santé. Les citoyens, comprenant une proportion de 41,4% de retraités, démontreront-ils leur engagement en se mobilisant pour les élections ? Au sein de cette mosaïque sociale, 43,65% des familles se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 331,02 euros, pèse sur une commune qui vise un avenir prospère. Le Garric incarne la vivacité et l'authenticité d'une Europe en mutation.

10:30 - Etude de la participation lors des dernières européennes au Garric Les élections européennes mobilisent souvent moins que les autres élections. Qu'en sera-t-il cette année ? A l’échelle de toute la France, la participation était déjà un sujet central aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19% à 12h et seulement 43% à 17 heures. L'analyse des résultats des rendez-vous électoraux antérieurs permet de cerner plus précisément le vote des citoyens de cette ville. Cinq années plus tôt, durant les précédentes élections européennes, sur les 667 inscrits sur les listes électorales au Garric, 40,55% avaient refusé de se rendre dans l'isoloir, contre un taux d'abstention de 48,28% pour le scrutin européen de 2014.

09:30 - Comprendre le taux de participation aux élections au Garric Le taux de participation sera à n'en pas douter l'un des facteurs principaux du scrutin européen au Garric. Pour rappel, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 43,63% au premier tour et seulement 43,06% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les élections européennes au Garric ? Il y a 2 ans, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention s'était élevé à 18,38% au sein de la commune, contre un taux d'abstention de 20,43% au deuxième tour. Pour rappel, à l'échelle du pays, l'abstention à l'élection présidentielle 2022 représentait 26,31% au premier tour et 28,01% au deuxième tour.