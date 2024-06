Résultat des européennes au Mas-d'Agenais : l'élection 2024 en direct

En direct

19:33 - Sur quel candidat vont converger les 30,74% de la Nupes au Mas-d'Agenais ? Outre le résultat de la liste Bardella, arrive la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle des socialistes emmenée par Raphaël Glucksmann. Ces adversaires sembleraient dans un mouchoir de poche à l'issue du scrutin d'aujourd'hui, selon les enquêtes d'opinion. Mais on se rappelle que Le candidat de gauche s'était arrogé 6,77% au Mas-d'Agenais, contre 19,54% pour la liste de la majorité il y a cinq ans aux européennes. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a fait long feu malgré la surprise qu'elle avait créée lors des élections législatives, en 2022. Le niveau est élevé. Lors du premier tour des élections de l'Assemblée au Mas-d'Agenais, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 30,74% des votes dans la localité. Un chiffre à affiner avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Quant à la liste Hayer, impossible de définir sa réelle base au Mas-d'Agenais, entre les 19,54% de Nathalie Loiseau aux européennes 2019, les 19,89% d'Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle 2022, ou les 24,51% de LREM au premier tour des législatives…

17:08 - Sur qui vont se porter les électeurs de droite au Mas-d'Agenais ? Le poids des bulletins dans l'urne pour le Rassemblement national sera déterminant au niveau local pour cette élection des députés européens 2024. Si dans l'Hexagone, les sondages d'opinion annoncent une évolution du RN à près de dix points de plus aux européennes 2024 par rapport à son résultat des dernières européennes (ce qui porterait virtuellement Bardella à 39% dans la commune), on remarque pourtant que ce dernier n'a gagné que 2 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. La razzia annoncée pourrait donc être plus discrète localement.

15:02 - Les tendances clés de 2022 avant le scrutin La présidentielle avait servi un bel avantage à Marine Le Pen il y a deux ans dans la cité. Elle écrasait le match avec 31,99% au premier tour. En 2e et 3e places, Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon arrivaient respectivement à 19,89% et 17,88% des voix. Rebelotte au deuxième tour devant Emmanuel Macron avec 55,11% contre 44,89%. Un mois plus tard, l'extrême droite ratait la marche au premier tour des élections législatives dans la ville, récoltant 28,21% des votes sur place, contre 30,74% pour le binôme Nupes. Il rattrapait son retard en revanche au second tour, avec 36,23%, contre 35,66% pour le binôme LFI-PS-PC-EELV.

12:45 - Au Mas-d'Agenais, Jordan Bardella sur la première marche lors des élections européennes 2019 Se retourner sur le dernier test peut toujours sembler une évidence au moment d'anticiper le scrutin de ce dimanche. Qui avait gagné les européennes en 2019 ? 29,01% des votes s'étaient portés vers la liste Rassemblement national de Jordan Bardella à l'époque, aux européennes, devant Nathalie Loiseau à 19,54% et Yannick Jadot à 11,99%. Le mouvement nationaliste avait dominé le scrutin avec pas moins de 150 habitants du Mas-d'Agenais passés par les urnes.

11:45 - Le Mas-d'Agenais : démographie, élections et perspectives d'avenir Dans les rues du Mas-d'Agenais, le scrutin est en cours. Avec ses 1 485 habitants, cette ville cosmopolite reflète la richesse culturelle de l'Europe contemporaine. L'existence de 77 entreprises sur son territoire souligne son dynamisme. Le taux de familles disposant d'au moins une voiture (74,39 %) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les électeurs sur des questions de mobilité et d'environnement. La présence de 131 résidents étrangers et un pourcentage de population immigrée de 9,24%, favorise son ouverture au monde. Au sein de cette diversité sociale, 35,0% des familles sont composées de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 265,64 €, accable une ville qui ambitionne plus de prospérité. Au Mas-d'Agenais, les intérêts locaux se joignent aux objectifs européens.

10:30 - Perspectives de la participation aux européennes au Mas-d'Agenais Au cours des dernières années, les 1 521 habitants de cette localité ont laissé transparaître leurs préférences de vote. En 2019, à l'occasion des élections européennes, le pourcentage d'abstention s'était hissé à 43,69% au niveau du Mas-d'Agenais (Lot-et-Garonne). Le taux d'abstention était de 51,22% pour les européennes de 2014. L'abstention des électeurs français aux européennes connaîtra-t-elle une augmentation, comme ce fut le cas en 2009 avec un record à 59% ? À travers tout le pays, le pic d'abstention a été constaté lors du premier tour des régionales 2021. Il s'élevait à 67%. Au Mas-d'Agenais, 52,58% des habitants ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - C'est l'heure de voter au Mas-d'Agenais : la participation au cœur des préoccupations Au Mas-d'Agenais, le niveau d'abstention sera sans aucun doute un facteur clé du scrutin européen 2024. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de la dernière présidentielle, le taux d'abstention avait représenté 21,33% dans la commune, à comparer avec une abstention de 21,64% au deuxième tour. En comparaison, dans la commune, le pourcentage d'abstention aux élections législatives 2022 s'élevait à 44,96% au premier tour et seulement 43,21% au second tour. La guerre en Ukraine et son impact en matière énergétique et économique pourraient potentiellement de faire augmenter la participation au Mas-d'Agenais (47430).