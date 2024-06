En direct

19:28 - Hayer et Glucksmann à égalité aussi au Mas-d'Azil pour ces élections européennes ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est étiquetée PS, avait obtenu 15,76% au Mas-d'Azil, contre 14,55% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il vise bien mieux cette fois selon les enquêtes sondagières. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui n'est plus qu'un souvenir malgré son excellent score lors des législatives. Lors du premier tour des législatives, en 2022 au Mas-d'Azil, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 31,54% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 41% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Tout est évidemment dépendant cette fois des scores de la liste LFI, mais aussi de ceux d'Europe Ecologie ou encore du Parti communiste.

17:08 - Quels résultats pour la liste RN lors des européennes au Mas-d'Azil ? On note que Le Mas-d'Azil compte parmi les rares communes où le niveau du RN n'a pas augmenté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella regroupant en effet 19,6% lors du scrutin européen et Marine Le Pen 17,75% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prévoient les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près d'une dizaine de points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Les chiffres de 2022 à avoir à l'esprit pour les élections européennes Le Mas-d'Azil avait préféré Jean-Luc Mélenchon il y a deux ans pour le premier tour de la présidentielle. Avec 17,75%, Marine le Pen était reléguée à la deuxième place par son rival, conforté par 30,46% des votes. Et elle s'inclinait face à son rival au second tour avec 38,6% contre 61,4%. Le RN ne convainquait pas plus au Mas-d'Azil un mois plus tard, lors des législatives, avec 8,94% au premier tour, contre 44,88% pour le binôme Divers gauche. Sur la commune du Mas-d'Azil, c'est finalement une majorité Divers gauche qui sera choisie au moment du second tour, achevant l'échec du parti d'extrême droite.

12:45 - Les élections européennes 2019 avaient couronné Jordan Bardella au Mas-d'Azil Les résultats de ce soir seront-ils comparables avec le verdict de 2019 ? Dans le détail, 97 votants du Mas-d'Azil s'étaient tournés vers le RN à l'époque, aux élections européennes. La liste, avec Jordan Bardella comme général en chef, enregistrait ainsi 19,6% des voix devant Raphaël Glucksmann à 15,76% et Nathalie Loiseau à 14,55%.

11:45 - Le Mas-d'Azil : l'importance de comprendre sa population pour prédire les élections La composition démographique et socio-économique du Mas-d'Azil définit les préoccupations et les intérêts des habitants, influant ainsi sur le résultat des élections européennes. La pyramide des âges peut avoir un effet sur les orientations politiques, notamment en ce qui concerne l'instruction et la santé. Dans la localité, 25% de la population est âgée de 0 à 29 ans, et 12,53% sont des personnes âgées. Avec ses 10,72% d'agriculteurs pour 1 208 habitants, cette localité est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de bénéficiaires du RSA (6,54%) met en évidence la nécessité d'un suivi social, et le pourcentage de salariés en contrat à durée déterminée (17,3%) fait ressortir des défis de sécurité du travail. Les chiffres sur l'instruction au Mas-d'Azil mettent en relief des disparités notables en termes de niveaux d'instruction, avec 19,04% des résidents ayant obtenu seulement le bac par exemple. L'écart important entre les niveaux d'instruction pourrait avoir des répercussions sur les opportunités d'emploi et l'inclusion sociale.

10:30 - Au Mas-d'Azil, quelle abstention aux précédentes européennes ? Au fil des derniers scrutins européens, les 1 228 habitants de cette commune ont révélé leurs habitudes de vote. Lors des européennes de 2019, 55,61% des personnes en capacité de voter au Mas-d'Azil avaient pris part au scrutin. Le taux de participation était de 51,51% pour le scrutin européen de 2014. Faire tamponner sa carte électorale n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record aujourd'hui ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle de la France : la participation aux européennes s'élevait à 50,1%.

09:30 - Abstention au Mas-d'Azil : que retenir des précédentes élections ? Ce dimanche, lors des élections européennes au Mas-d'Azil, qu'en sera-t-il de la participation ? En avril 2022, pour le premier tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 982 inscrits sur les listes électorales dans la commune, 77,7% étaient allés voter. Le taux de participation était de 68,3% au second tour, soit 670 personnes. Pour comparer, à l'échelle de la France, la participation à l'élection présidentielle 2022 s'élevait à 73,7% au premier tour et seulement 72,0% au deuxième tour, c'était presque un record. La guerre entre l'Ukraine et la Russie est par exemple en mesure de ramener les habitants du Mas-d'Azil dans les bureaux de vote.