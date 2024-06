En direct

19:27 - Au Mayet-de-Montagne, le résultat de la coalition de gauche aux dernières législatives scruté Déjà candidat en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée Parti socialiste, avait glané 6,9% au Mayet-de-Montagne, contre 18,77% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. Il pourrait être bien plus haut cette fois selon les enquêtes d'intentions de vote. Tout dépendra du report des voix de la Nupes, qui a déjà explosé en vol malgré son excellent score lors des dernières élections législatives, en 2022. A l'issue du premier tour des élections de l'Assemblée, en 2022 au Mayet-de-Montagne, le binôme Nupes avait en effet accumulé 17,92% des votes dans la commune. Une percée à comparer avec les 23% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

17:08 - Sur qui vont se diriger les supporters de droite au Mayet-de-Montagne ? Le résultat des élections européennes au niveau local sera scruté au prisme de la dynamique Bardella, comme partout ailleurs. Au Mayet-de-Montagne, on note que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 24,33% lors du précédent scrutin européen et Marine Le Pen 23,96% au premier tour de la présidentielle. Ce statu-quo contraste avec ce que dessinent les sondages aujourd'hui sur la France entière, avec près de 10 points ajoutés pour le RN entre la présidentielle 2022 et le scrutin de juin.

15:02 - Quelques résultats à prendre en compte Marine Le Pen était deuxième au premier tour de la présidentielle 2022 au Mayet-de-Montagne avec 23,96% contre 28,37% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 46,42% contre 53,58%. Le RN n'a pas plus convaincu dans la localité quelques semaines plus tard, lors des législatives, avec 15,99% au premier tour, contre 30,64% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, c'est encore un binôme Les Républicains qui va glaner le plus de votes, avec 63,09% sur l'unique circonscription recouvrant Le Mayet-de-Montagne.

12:45 - Au Mayet-de-Montagne, Jordan Bardella au sommet lors des dernières européennes Quel résulat était tombé à l'issue des européennes précédentes ? Rappeler l'épilogue du dernier test en date peut encore sembler indispensable au moment d'observer le scrutin d'aujourd'hui. Dans le détail, la liste du RN, avec Jordan Bardella tête de liste, l'avait emporté aux élections du Parlement européen il y a cinq ans. Le bulletin avait convaincu 24,33% des votes, soit 127 voix, contre Nathalie Loiseau à 18,77% et François-Xavier Bellamy à 13,41%.

11:45 - Élections européennes au Mayet-de-Montagne : impact de la démographie et de l'économie locale Au Mayet-de-Montagne, les caractéristiques démographiques et socio-économiques définissent le contexte politique et peuvent impacter les élections européennes. Le pourcentage de chômeurs à 14,01% pourrait avoir un effet sur les attentes des électeurs en ce qui concerne les politiques européennes sur l'emploi. Avec 35,39% de population active et une densité de population de 47 hab par km², ces données pourraient susciter plus d'intérêts pour le scrutin. Avec ses 7,76% d'agriculteurs pour 1 387 habitants, ce village est un subtil mélange d'urbanité et de ruralité. Le nombre de familles monoparentales (16,88%) révèle la nécessité d'un soutien social, alors que le taux de salariés en CDD (12,64%) fait ressortir des enjeux de sécurité de l'emploi. Les données sur l'instruction au Mayet-de-Montagne mettent en relief une diversité de qualifications, avec 15,04% des résidents titulaires du seul baccalauréat. L'écart important entre les niveaux d'éducation pourrait avoir des répercussions sur le taux de participation.

10:30 - Les premiers chiffres de participation attendus à 12h : la situation au Mayet-de-Montagne L'étude des résultats des rendez-vous électoraux passés est l'occasion de comprendre un peu mieux le vote des citoyens de cette ville. Cinq ans plus tôt, durant les précédentes élections européennes, 44,6% des inscrits sur les listes électorales du Mayet-de-Montagne (Allier) avaient déserté les urnes, à comparer avec une abstention de 54,84% lors des européennes de 2014. Se déplacer dans les bureaux de vote n'étant pas la priorité des Français, l'abstention établira-t-elle un nouveau record à l'annonce des résultats des européennes ? A l’échelle de toute la France, le pic d'abstention a été observé lors du premier tour des élections régionales 2021. Il s'élevait à 66,7%. Au Mayet-de-Montagne, 57,2% des électeurs ne s'étaient pas déplacés.

09:30 - C'est le moment de voter au Mayet-de-Montagne pour les européennes Ce 9 juin 2024, lors des européennes au Mayet-de-Montagne, qu'en sera-t-il de la participation ? En avril 2022, pour le deuxième tour de la présidentielle, 75,05% des personnes habilitées à voter dans la ville avaient pris part à l'élection. Le taux de participation était de 77,83% au premier tour, c'est-à-dire 797 personnes. Pour comparer, dans la ville, la participation aux élections législatives 2022 atteignait 52,14% au premier tour. Au second tour, 48,83% des électeurs se sont déplacés. L'inflation et ses retombées sur le moral des Français sont susceptibles d'avoir des conséquences sur les décisions que prendront les citoyens du Mayet-de-Montagne.