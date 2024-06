Résultat des européennes au Minihic-sur-Rance : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Qui vont choisir les électeurs de la gauche au Minihic-sur-Rance ? En 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est soutenue par le PS, avait glané 7,26% au Minihic-sur-Rance, contre 28,91% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. Il pourrait faire plus cette fois selon les études sondagières. Tout dépendra du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a été dissoute malgré sa percée lors des dernières législatives, en 2022. La barre est haute. Lors du premier tour des législatives, en 2022 au Minihic-sur-Rance, le binôme Nupes avait en effet glané 29,72% des votes dans la localité. Une percée à comparer avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo. Combien en récupérera la liste Glucksmann ? La réponse est complexe. Tout dépendra évidemment cette fois du pointage réalisé par la liste LFI de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint et enfin du PCF Léon Deffontaine.

17:08 - Rassemblement national : quel résultat aux européennes au Minihic-sur-Rance ? Le nombre d'électeurs séduits par le RN sera le grand sujet localement pour ces élections européennes. Indicateur clé pour ce dimanche : Le Minihic-sur-Rance compte parmi les quelques localités où le RN n'a pas progressé entre 2019 et 2022, Jordan Bardella enregistrant en effet 13,27% lors du rendez-vous européen et Marine Le Pen 13,47% au premier tour de la présidentielle. Une situation très différente visiblement de ce que prévoient les sondages aujourd'hui à l'échelle nationale, avec près de 10 points de plus pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Vent favorable à Hayer au Minihic-sur-Rance ? Chez les habitants du Minihic-sur-Rance, Marine Le Pen n'avait pas vraiment imposé ses idées lors du premier tour de l'élection du président de la République en 2022. Avec 13,47%, la patronne du Rassemblement national était défaite par Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon à respectivement 36,58% et 18,53% des bulletins exprimés. Le deuxième tour de scrutin ne lui permettra pas de revenir sur son adversaire, Emmanuel Macron l'emportant avec 73,35% contre 26,65% pour Le Pen. Le RN sera battu ensuite au premier tour des législatives suivantes, comptant 8,32%, alors que les candidats La République en Marche obtiendront 34,08% des voix. Le Minihic-sur-Rance choisira d'ailleurs un binôme Ensemble ! Au second tour, vainqueur localement avec 58,65%.

12:45 - 28,91% pour Nathalie Loiseau lors des dernières élections européennes au Minihic-sur-Rance Le résultat de ce 9 juin au soir sera-t-il comparable avec le choix des électeurs de 2019 ? Au Minihic-sur-Rance, les dernières élections européennes s'achevaient sur la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 28,91% des voix. Elle s'imposait donc face à la liste de Yannick Jadot avec 18,99% et Jordan Bardella avec 13,27%.

11:45 - Élections au Minihic-sur-Rance : l'impact des caractéristiques démographiques Dans les rues du Minihic-sur-Rance, les élections sont en cours. Avec ses 1 489 habitants, cette commune peut compter sur une certaine vigueur démographique. Ses 108 entreprises attestent un certain dynamisme. Le pourcentage de ménages possédant au moins une automobile (65,6 %) souligne l'importance des problématiques de mobilité et d'environnement dans les interrogations des votants. Les citoyens, dont 47,54% sont des retraités, exprimeront-ils un intérêt pour la vie démocratique en exerçant leur droit de vote ? Au sein de cette diversité sociale, 32,25% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 652,31 euros, pèse sur une ville qui vise un avenir prospère. Chaque bulletin déposé dans les urnes aujourd'hui au Minihic-sur-Rance contribue à construire l'avenir de l'Europe.

10:30 - La mobilisation des citoyens aux européennes au Minihic-sur-Rance Avec une abstention qui grimpe continuellement lors des élections, ce rendez-vous électoral du 9 juin 2024 va-t-il établir un nouveau record ? Les chiffres de la France en 2019 étaient les suivants : le taux de participation aux européennes représentait 50%, en amélioration par rapport à 2014. Au cours des derniers rendez-vous électoraux, les 1 525 habitants de cette commune ont révélé leurs préférences de vote. Cinq années plus tôt, au moment des précédentes européennes, le pourcentage de participation s'était hissé à 63,57% des inscrits sur les listes électorales du Minihic-sur-Rance (Ille-et-Vilaine). Le taux de participation était de 48,94% pour le scrutin de 2014.

09:30 - Les européennes démarrent au Minihic-sur-Rance : quel sera le taux de participation ? L'une des grandes inconnues du scrutin européen 2024 sera incontestablement l'abstention au Minihic-sur-Rance. Pour rappel, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 38,92% au premier tour. Au second tour, 44,54% des électeurs n'ont pas exercé leur droit de vote. En avril 2022, à l'occasion du deuxième tour de la dernière présidentielle, parmi les 1 243 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 14,3% avaient boudé les urnes, à comparer avec un taux d'abstention de 14,4% au premier tour. Pour mémoire, au niveau national, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 s'élevait à 26,3% au premier tour et 28,0% au deuxième tour, presque un record pour une élection présidentielle.