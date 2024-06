Résultat des européennes au Molay-Littry : l'élection 2024 en direct

En direct

17:02 - Avantage RN au Molay-Littry ? Elections les plus proches, les élections législatives 2022 avaient abouti à un très gros résultat pour le Rassemblement national au Molay-Littry. Le mouvement nationaliste avait terminé en tête dans la localité avec 33,96% au 1er tour, mais sera battu en revanche au 2e par le binôme LREM (Le Molay-Littry ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 37,56% au 1er tour de l'élection du président de la République. Emmanuel Macron était deuxième avec 25,61% et Jean-Luc Mélenchon troisième avec 14,21%. Le Pen s'imposait enfin au 2e round dans la ville avec 56,46%, devant Emmanuel Macron à 43,54%.

12:45 - Il y a cinq ans, une tendance pleine d'enseignements Revenir cinq ans en arrière peut encore une fois sembler indispensable au moment de se préparer au résultat du le scrutin de ce dimanche. Qui l'avait emporté à l'issue des européennes en 2019 ? Si on se penche sur le détail, 389 votants du Molay-Littry avaient choisi le parti lepéniste il y a cinq ans, aux élections européennes. La liste, avec Jordan Bardella tête de liste, avait cumulé 37,66% des voix devant Nathalie Loiseau à 16,46% et Yannick Jadot à 9,1%.

11:45 - Le poids démographique et économique du Molay-Littry aux européennes Aujourd'hui, les bureaux de vote se sont ouverts pour les élections européennes au Molay-Littry comme partout ailleurs. Avec une population de 3 059 habitants répartis dans 1 485 logements, cette commune présente une densité de 112 habitants par km². La pluralité socio-économique s'observe dans ses 153 entreprises, dont l'activité est soutenue par un tissu familial de 1 878 foyers fiscaux. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (75,35 %) montre une dépendance à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les électeurs sur des questions de mobilité et d'infrastructure. Les électeurs, dont 32,13% sont des retraités, montreront-ils un intérêt pour la vie démocratique cette année ? Parmi cette diversité sociale, 38,55% des ménages se composent de couples avec enfants. La dette par habitant, s'élevant à 361,80 euros, accable une ville qui vise plus de prospérité. Le Molay-Littry manifeste la vitalité et les valeurs d'une Europe en évolution.

10:30 - Taux d'abstention lors des dernières européennes au Molay-Littry : quels enseignements ? Les européennes mobilisant moins que les autres élections, qu'en sera-t-il aujourd'hui ? A l'échelle de l'Hexagone, la participation était déjà un sujet central aux européennes de 2019. Elle représentait 19,3% à 12h et déjà 43,3% à 17 heures. Au fil des rendez-vous électoraux précédents, les 3 087 habitants de cette localité ont dévoilé leurs habitudes de vote. Durant les européennes 2019, le taux de participation s'élevait à 52,11% des électeurs du Molay-Littry (Calvados), à comparer avec une participation de 43,11% en 2014.

09:30 - Pourcentage d'abstention aux élections : focus sur Le Molay-Littry Le niveau de participation sera à n'en pas douter l'un des facteurs principaux du scrutin européen au Molay-Littry. En avril 2022, lors du second tour de la dernière élection présidentielle, parmi les 2 235 personnes en âge de voter au sein de la commune, 23,84% avaient déserté les urnes. L'abstention était de 25,23% au premier tour. Pour mémoire, dans la commune, le taux d'abstention aux élections législatives 2022 représentait 54,29% au premier tour et seulement 57,94% au second tour. La perte de pouvoir d'achat pourrait renforcer l'engagement civique des électeurs du Molay-Littry (14330).