En direct

19:28 - Le résultat de la Nupes aux dernières législatives au Monêtier-les-Bains à la loupe La coalition de gauche aux législatives ayant éclaté, que feront ses électeurs au cours de ces élections européennes ? A l'issue du premier tour des législatives, en 2022 au Monêtier-les-Bains, le binôme Nupes avait en effet enregistré 26,57% des votes dans la commune, soit plus que son score national. Un score à affiner avec les 27% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle (21,32% pour Jean-Luc Mélenchon, 5,64% pour Yannick Jadot, 0,83% pour Fabien Roussel et 1,51% pour Anne Hidalgo). Combien récupérera la liste de Raphaël Glucksmann, alliée du Parti socialiste, et donnée comme très proche de la liste macroniste de Valérie Hayer dans les enquêtes d'opinion ? Déjà candidat en 2019, ce dernier avait glané 3,94% au Monêtier-les-Bains, contre 25,38% pour la liste de la majorité portée alors par Nathalie Loiseau. Reste à savoir sur quelle base part Valérie Hayer dans la commune : 25,38% (score de Nathalie Loiseau en 2019), 29,99% (vote Macron au premier tour de la présidentielle), ou 43,7% (vote LREM au premier tour des législatives) ?

17:08 - Que vont trancher les votants du Monêtier-les-Bains ? Le nombre de votes du Rassemblement national sera un enseignement majeur pour cette élection européenne 2024 au niveau local, comme au niveau national. Au Monêtier-les-Bains, on note que le RN n'est pas monté entre 2019 et 2022, Jordan Bardella affichant en effet 19,91% lors du précédent vote européen et Marine Le Pen 17,06% au premier tour de la présidentielle. Cette situation contraste avec ce que laissent imaginer les sondages récents au niveau de la France, avec près de 10 points gagnés pour le RN entre la présidentielle 2022 et les européennes 2024.

15:02 - Avantage Hayer au Monêtier-les-Bains ? Marine Le Pen ne faisait même pas partie des finalistes dans les bureaux de vote de la cité au 1er tour de la présidentielle 2022, ne glanant que 17,06% contre 29,99% pour Emmanuel Macron et 21,32% pour Jean-Luc Mélenchon. Le deuxième round restera synonyme de défaite, Emmanuel Macron finissant à 63,77% contre 36,23% pour Le Pen. Avec 14,57%, le Rassemblement national sera distancé ensuite par les 43,70% du binôme La République en Marche au premier tour des élections législatives. La commune n'ayant voté que pour une seule circonscription sur son territoire. La situation restera la même au second tour, le RN étant toujours aux abonnés absents localement.

12:45 - Au Monêtier-les-Bains, Nathalie Loiseau sur la première marche en 2019 Revenir cinq ans en arrière apparait aussi comme évident au moment d'analyser le scrutin d'aujourd'hui. Qu'avaient dit les européennes en 2019 ? Le trio de tête des précédentes européennes au Monêtier-les-Bains était le suivant : la liste de Nathalie Loiseau avec 25,38% des suffrages, devançant la liste de Jordan Bardella avec 19,91% et Yannick Jadot avec 16,19%.

11:45 - Le Monêtier-les-Bains : européennes et dynamiques démographiques Les facteurs démographiques et socio-économiques du Monêtier-les-Bains révèlent des tendances évidentes susceptibles de peser sur les résultats des élections européennes. Avec un pourcentage de 27% d'habitants âgés de 0 à 29 ans, et un taux de chômeurs de 6,71%, les jeunes et les demandeurs d'emploi constituent des segments clés. Le taux de foyers ne disposant d'aucune voiture (80,67%) souligne une dépendance moindre à l'égard de l'automobile. Ce facteur pourrait influencer les 517 électeurs sur des problématiques de mobilité et d'aménagement routier. Enfin, des aspects tels que le nombre de bénéficiaires du RSA (0,89%) et le nombre de résidences HLM (6,31% des logements) font ressortir les enjeux économiques et sociaux auxquels la commune doit faire face. Un taux de résidences secondaires de 74,76%, comme au Monêtier-les-Bains, indique la présence d'une population plus aisée. Cela peut influencer l'engagement politique des habitants sur des questions liées à l'environnement, au développement urbain et à l'économie locale.

10:30 - La mobilisation des électeurs aux européennes au Monêtier-les-Bains L'analyse des consultations politiques antérieures est l'occasion de cerner davantage le vote des électeurs de cette ville. Cinq ans plus tôt, lors des précédentes élections européennes, sur les 477 personnes en âge de voter au Monêtier-les-Bains, 49,84% avaient boudé les urnes. L'abstention était de 53,06% il y a 10 ans. Cette élection européenne verra-t-elle une progression de l'abstention comme en 2009 où un record avait été observé avec 59,37% ? Voici les chiffres de 2019 à l'échelle nationale : l'abstention aux européennes atteignait 49,88%.

09:30 - L'abstention aux européennes au Monêtier-les-Bains Le taux d'abstention constituera incontestablement l'un des facteurs décisifs de ces européennes au Monêtier-les-Bains. La hausse généralisée des prix qui grève les finances des familles pourrait en effet impacter la participation au Monêtier-les-Bains. En avril 2022, à l'occasion du premier tour de l'élection présidentielle, 21,78% des électeurs inscrits dans la commune avaient boudé les urnes. Le taux d'abstention était de 21,29% au deuxième tour. En proportion, dans la commune, l'abstention aux législatives 2022 se chiffrait à 45,64% au premier tour et seulement 44,6% au second tour. Qu'en sera-t-il pour les européennes au Monêtier-les-Bains ?