Résultat des européennes au Pertre : l'élection 2024 en direct

En direct

19:31 - Qui de Raphaël Glucksmann ou Valérie Hayer va battre l'autre lors des européennes au Pertre ? Outre le résultat de la liste RN, se pose la question du duel entre la liste Renaissance de Valérie Hayer et celle du Parti socialiste dirigée par Raphaël Glucksmann. Les deux personnages du duo ont été annoncés dans un mouchoir de poche dans la soirée, selon les enquêtes des instituts de sondage. Mais il faut noter que Glucksmann avait glané 2,81% au Pertre, contre 29,22% pour la liste LaRem lors des dernières européennes. Tout dépendra du report des suffrages de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'a pas survécu malgré sa performance lors des dernières élections législatives, en 2022. Lors du premier tour des législatives, en 2022 au Pertre, le binôme Nupes avait en effet rassemblé 14,48% des votes dans la localité. Une poussée à compléter avec les 16% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de Mélenchon à Hidalgo.

17:08 - Le Rassemblement national en chiffres avant les européennes au Pertre Si on compare le score de la liste Bardella aux européennes 2019 et celui de Marine Le Pen en 2022 au premier tour de la présidentielle, on aboutit à une progression de 2 points au Pertre. Mais celle-ci pourrait se trouver encore plus élevée aux européennes 2024, les enquêtes d'opinion annonçant plutôt aux candidats RN une progression de près de 10 points en comparaison de de l'élection 2022. De quoi prévoir 28% dans la ville cette fois ?

15:02 - Avantage Renaissance au Pertre ? Marine Le Pen était en deuxième position au premier tour de la présidentielle 2022 dans la cité avec 20,35% contre 45,44% pour Emmanuel Macron. Et elle échouait aussi au second tour avec 32,45% contre 67,55%. Le RN ne convainquait pas plus au Pertre par la suite, lors des élections de la nouvelle Assemblée nationale, avec 16,02% au premier tour, contre 41,51% pour le binôme LREM. A l'issue du second round, c'est encore un binôme LREM qui va glaner le plus de voix, avec 70,13% sur l'unique circonscription couvrant Le Pertre.

12:45 - Au Pertre, Nathalie Loiseau en première position lors des dernières élections européennes Qui s'était imposé à l'issue des européennes précédentes, en 2019 ? Se pencher sur la dernière expérience du genre peut encore sembler évident au moment d'attendre le résultat du scrutin de ce 9 juin. Au Pertre, les précédentes européennes donnaient la première place de la liste de Nathalie Loiseau avec 29,22% des bulletins. La gagnante devançait la liste de Jordan Bardella avec 18,61% et François-Xavier Bellamy avec 17,53%.

11:45 - Comment la composition démographique du Pertre façonne les résultats électoraux ? La diversité démographique et les réalités socio-économiques du Pertre déterminent les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les élections européennes. Avec une densité de population de 31 habitants/km² et un taux de chômage de 6,21%, le marché du travail et les questions d'habitat sont des sujets prédominants. Le taux d'agriculteurs, qui représente 7,9%, souligne l'importance de l'agriculture dans l'économie locale. Enfin, des éléments tels que le nombre de familles monoparentales (5,21%) et le nombre de bénéficiaires du RSA (0,73%) font ressortir les enjeux de solidarité et d'inclusion sociale auxquels la commune est confrontée. Les données sur l'éducation au Pertre mettent en avant une diversité importante, avec des pourcentages variables de titulaires de diplômes : 19,41% des habitants ont obtenu seulement le bac par exemple. Ces statistiques, associées aux données sur les revenus, invitent à une analyse plus fine des facteurs influençant les parcours éducatifs et professionnels des individus.

10:30 - Le Pertre : analyse du taux d'abstention aux européennes Les élections européennes mobilisant généralement moins que les autres scrutins, cette année fera-t-elle exception ? Les chiffres du pays en 2019 parlent d'eux-mêmes, le taux de participation aux européennes représentait 50,1%. L'analyse des résultats des dernières consultations politiques est l'occasion de se faire une idée du vote des habitants de cette localité. Cinq années plus tôt, à l'occasion des précédentes élections européennes, parmi les 515 inscrits sur les listes électorales au Pertre, 51,5% avaient pris part au scrutin, contre un taux de participation de 41,47% en 2014.

09:30 - Les européennes commencent au Pertre : la participation en question L'un des critères importants du scrutin européen 2024 sera sans nul doute le taux de participation au Pertre. Pour mémoire, dans la localité, la participation aux législatives 2022 atteignait 51,05% au premier tour. Au deuxième tour, 48,05% des électeurs ont exercé leur droit de vote. Peut-on pronostiquer la participation cette année au Pertre ? En avril 2022, lors du premier tour de la dernière présidentielle, sur les 1 050 personnes en âge de voter au sein de la localité, 77,81% étaient allées voter. La participation était de 79,33% au second tour, ce qui représentait 833 personnes. En proportion, au niveau de la France, le pourcentage de participation à la présidentielle 2022 représentait 74% au premier tour et seulement 72% au deuxième tour, c'était presque un record.