Glucksmann, nouveau leader de la gauche lors de ces élections européennes 2024 ? Déjà candidat il y a cinq ans pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est aussi composée de socialistes, s'était arrogé 6,12% au Pont-de-Beauvoisin, contre 17,78% pour la liste de la majorité, portée alors par Nathalie Loiseau. La donne semble différente cette fois selon les études sondagières publiées lors de la campagne, à tel point qu'il arriverait dans un mouchoir de poche avec la liste Renaissance de Valérie Hayer. Tout dépend en réalité du report des voix de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui n'est plus qu'un souvenir malgré sa poussée lors des législatives, en 2022. La barre est haute : lors du premier tour des législatives au Pont-de-Beauvoisin, le binôme Nupes avait en effet accumulé 24,4% des votes dans la localité. Un chiffre à comparer avec les 30% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des votes Mélenchon-Roussel-Jadot-Hidalgo. Le verdict dépendra évidemment cette fois des résultats de Manon Aubry, mais aussi de ceux de l'écologiste Marie Toussaint ou encore du communiste Léon Deffontaine.

Quel résultat au Pont-de-Beauvoisin pour la liste RN emmenée par Jordan Bardella ? Au niveau local comme au niveau national, le résultat de Jordan Bardella à ces élections européennes 2024 sera très observé. Si dans tout le pays, les intentions de vote prédisent une évolution moyenne du Rassemblement national à près de dix points aux européennes 2024 en comparaison de son score des dernières européennes (ce qui amènerait Bardella pas loin des 40% dans la commune), on note néanmoins que le mouvement n'a grappillé que 3 points de plus entre 2019 et et le premier tour de la présidentielle 2022. L'explosion du RN devrait donc être plus mesurée localement.

Avantage Rassemblement au Pont-de-Beauvoisin ? Regarder dans le rétro pour analyser le verdict des urnes le plus récent semble une évidence au moment de l'élection suivante. Les élections les plus proches, les élections législatives 2022, avaient donné un très bon score pour le Rassemblement national au Pont-de-Beauvoisin. Le parti frontiste s'était élevé en tête dans la cité avec 30,36% au 1er round, mais sera battu en revanche au second par le ticket Nouvelle union populaire écologique et sociale (Le Pont-de-Beauvoisin ne comptant qu'une seule circonscription). Marine Le Pen avait aussi fini en tête quelques mois plus tôt avec 31,03% au 1er tour de l'élection du chef de l'Etat. Jean-Luc Mélenchon était deuxième avec 25,22% et Emmanuel Macron troisième avec 20,91%. Marine Le Pen s'imposait enfin au deuxième round dans la ville avec 52,91%, devant Emmanuel Macron à 47,09%.

Il y a cinq ans, un précédent déjà tranchant Qu'avaient dit les européennes précédentes ? Se retourner sur le dernier vote similaire nous semble encore une fois évident au moment de se familiariser avec le scrutin d'aujourd'hui. A l'époque, au Pont-de-Beauvoisin, la liste du Rassemblement national, avec Jordan Bardella tête de liste, avait remporté l'élection, glanant 28,68% des voix devant Nathalie Loiseau à 17,78% et Yannick Jadot à 13,77%. Ce qui correspond à 150 bulletins dans la ville.

Analyse démographique des européennes au Pont-de-Beauvoisin Les données démographiques et socio-économiques du Pont-de-Beauvoisin mettent en lumière des tendances évidentes susceptibles d'affecter le résultat des élections européennes. Avec une densité de population de 1131 hab par km² et 40,83% de population active, peut-on s'attendre à une plus forte mobilisation des électeurs ? Le taux de chômage à 17,04% pourrait agir sur les inquiétudes des habitants en matière de mesures européennes sur le travail. Un revenu moyen par foyer fiscal de 21 810 euros/an peut être symptomatique de la précarité économique de certains foyers. Le nombre de familles monoparentales (21,44%) met en évidence des besoins d'accompagnement social, et le pourcentage de salariés en CDD (10,94%) fait ressortir des enjeux de stabilité du travail. Les chiffres sur l'instruction au Pont-de-Beauvoisin mettent en avant des niveaux variés de qualifications, avec 37,39% des résidents non diplômés, ce qui peut impacter le soutien envers les politiques éducatives européennes et l'accès à la formation professionnelle.

Le Pont-de-Beauvoisin : analyse du pourcentage d'abstention aux précédentes élections européennes L'étude des dernières consultations démocratiques permet de se faire une idée du vote des électeurs de cette ville. Il y a cinq ans, au moment des précédentes européennes, 55,07% des inscrits sur les listes électorales du Pont-de-Beauvoisin (Savoie) avaient boudé les urnes, à comparer avec une abstention de 65,53% en 2014. Près de la moitié des électeurs français n'ont pas voté pour les élections européennes de 2019. Une nouvelle participation en berne se dessine-t-elle cette année ? Au niveau de la France entière, la participation était déjà analysée aux élections européennes de 2019. Elle se chiffrait à 19,26% à midi et seulement 43,29% à 17h.

C'est le moment de faire un choix au Pont-de-Beauvoisin pour les européennes L'abstention sera l'une des clés du scrutin européen 2024 au Pont-de-Beauvoisin. Pour mémoire, dans la ville, l'abstention aux élections législatives 2022 se chiffrait à 60,02% au premier tour et seulement 60,48% au second tour. Quel niveau atteindra l'abstention au Pont-de-Beauvoisin cette année ? Il y a deux ans, au premier tour de la présidentielle, parmi les 1 275 inscrits sur les listes électorales dans la ville, 26,04% étaient restés chez eux, contre une abstention de 29,86% au second tour. Pour mémoire, à l'échelle de l'Hexagone, le taux d'abstention à la présidentielle 2022 représentait 26% au premier tour et 28% au second tour, presque un record pour une élection présidentielle.