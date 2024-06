Déjà en lice en 2019 pour les européennes, Raphaël Glucksmann, dont la liste est estampillée PS, s'était arrogé 7,92% au Rouget-Pers, contre 19,49% pour la liste de la majorité, portée à l'époque par Nathalie Loiseau. On le donne plus haut en 2024 selon les enquêtes sondagières, à tel point qu'il pourrait arriver tout près voire au-dessus de la liste de la majorité de Valérie Hayer. La réponse se trouve surtout dans le report des votes de la Nouvelle union populaire écologique et sociale, qui a déjà explosé malgré sa poussée lors des dernières élections législatives. A l'issue du premier tour des législatives, en 2022 au Rouget-Pers, le binôme Nupes avait en effet enregistré 17,92% des votes dans la commune. Un score à mettre en perspective avec les 21% de votants de gauche au premier tour de la présidentielle, soit le cumul des scores de tous les candidats rouges, verts et roses.

C'est incontestablement l'élection suprême qui est l'indicateur le plus précis sur les préférences des habitants d'une commune. L'élection suprême avait offert un énorme plébiscite à Marine Le Pen en 2022 dans la ville. La patronne du parti frontiste glanait 28,61% au 1er round contre 23,3% pour Emmanuel Macron et 15,93% pour Jean-Luc Mélenchon sur le podium. Elle s'inclinait en revanche face à Emmanuel Macron au second tour avec 46,3% contre 53,7%. Au moment de fournir ou non des députés au président élu, le parti trébuchait au premier tour des élections législatives dans la commune, grappillant 15,27% des voix sur place, contre 40,53% pour le binôme Les Républicains. Au second tour, il échouait également, laissant la victoire locale au binôme concurrent (71,87%).

11:45 - Élections européennes au Rouget-Pers : impact de la démographie et de l'économie locale

La diversité démographique et les réalités socio-économiques du Rouget-Pers contribuent à façonner les intérêts et les préoccupations des habitants, et donc leur impact sur les européennes. La pyramide des âges pourrait avoir un effet sur les priorités politiques en matière d'éducation et de soins de santé. Dans le village, 23% des résidents sont âgés de 29 ans et moins, et 17,9% de 75 ans et plus. Le taux de ménages possédant au moins une voiture (61,34%) montre une dépendance à l'automobile. Ce facteur pourrait affecter les 507 électeurs sur des problématiques de transport et d'aménagement routier. Le nombre de familles monoparentales (11,99%) met en évidence la nécessité d'un soutien social, et le pourcentage de salariés en CDD (10,53%) indique des défis de sécurité de l'emploi. Un taux de résidences secondaires de 22,05%, comme au Rouget-Pers, indique un tourisme important dans la région. Les propriétaires d'habitations permanentes peuvent faire des choix électoraux différents des vacanciers.